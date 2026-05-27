Видел потенциал в Украине и предсказал будущее: что известно о 'пророке' из Симпсонов, который метит в президенты США

Американский сценарист и продюсер Дэн Грини, которого фанаты "Симпсонов" годами называют "пророком" из-за, в основном, эпизода с Дональдом Трампом, который был президентом, объявил об участии в выборах США 2028 года. Один из авторов культового мультсериала заявил, что баллотируется как "прогрессивный республиканец в традициях Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта".

61-летний Грини опубликовал видеообращение в Instagram, где сначала предстал в костюме волшебника с длинной бородой и париком, намекая на свою репутацию "провидца". Он заявил, что Америка переживает "политический, исторический и моральный кризис", после чего снял костюм и сказал: "К черту, я могу быть политиком".

"Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа: "Америка для всех". Давайте это сделаем", – произнес продюсер.

Грини больше всего известен как один из авторов "Симпсонов", над которыми работал с 7 по 11 сезон, а затем вернулся к проекту как продюсер-консультант. Также он писал сценарии для культового сериала "Офис" и работал над "Боратом".

Кроме карьеры в Голливуде, сценарист имеет юридическое образование – он закончил Гарвардскую школу права и даже некоторое время работал адвокатом.

В последние годы Грини стал особенно известным из-за эпизода "Барт в будущее" из "Симпсонов", который вышел еще в 2000 году. В серии Лиза Симпсон становится президентом США и вспоминает, что получила страну после "президента Трампа" с серьезным бюджетным кризисом.

После реальной победы Дональда Трампа на выборах 2016 года этот фрагмент начали называть одним из самых известных "пророчеств" мультсериала.

Сам Грини неоднократно объяснял, чтоэто не было предсказанием в буквальном смысле. По его словам, тогда команда авторов просто пыталась показать "худший возможный сценарий" для Америки.

"Это было предупреждение для Америки. И это казалось логичным последним этапом перед тем, как достичь дна. Эту идею предложили, поскольку она соответствовала видению того, как Америка сходит с ума", – говорил он в комментарии The Hollywood Reporter еще в 2016 году.

Интересно, что с Украиной Грини также имел профессиональную связь. После завершения учебы в Гарварде он стал соучредителем медиакомпании PME, которая работала в Украине и других постсоветских странах. Сам сценарист ранее заявлял, что видел большой потенциал в развитии независимых медиа в Восточной Европе после распада СССР.

Теперь один из авторов "Симпсонов" решил пойти в большую политику. В своей кампании он обещает "восстановить демократию" и "отстроить Америку". Среди его ключевых идей – всеобщая медицинская помощь, "Новый зеленый курс", борьба с влиянием больших денег на политику и расширение состава Верховного суда США.

При этом Грини открыто критикует нынешнюю американскую политическую систему. В своем обращении он обвинил Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса, миллиардеров и "карьеристов из обеих партий" в том, что они "отвернулись от Америки".

"Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы из обеих партий отвернулись от США. Для них это деньги, власть и безопасность, но не для вас", – сказал сценарист.

Сейчас Дэн Грини стал одним из первых официальных кандидатов на выборы президента США 2028 года. Среди потенциальных фаворитов от Республиканской партии также называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

