Ветеран Женя Галич вспомнил, как благодаря Олегу Виннику выехал за границу и встретился с семьей в 2022 году

Ветеран российско-украинской войны Евгений Галич рассказал, что в 2022 году ему удалось увидеться с семьей в Польше благодаря певцу Олегу Виннику. Оказалось, что тогда коллега фронтмена группы O.Torvald по цеху приобрел для его батальона автомобиль скорой помощи, и именно рок-музыканту доверили доставить транспорт из Германии в Украину.

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Как вспомнил Галич, он очень обрадовался возможности выехать за границу к жене Валерии и детям Еве и Данилу, ведь в первый год войны его категорически не хотели отпускать со службы. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк, подчеркнув, что лично не знает о других примерах помощи армии со стороны Винника.

"Это были такие коррумпированные схемы. В первый год меня вообще не отпускали со службы, но Олег Винник приобрел нам в Германии скорую помощь для батальона, и ее нужно было передать. Комбат говорит: "Так, кто у нас там из шоу-бизнеса? Зовите Галича и Евгения Красулю". Мы пришли, а он говорит, что нужно забрать скорую. Я уже "на иголках" и говорил, что заберу все скорые, какие только понадобятся. Нас отпустили за скорой. Впервые. Это было так романтично, я им (детям и жене. – Ред.) сюрприз устроил. Я приехал, были слезы, разумеется", – поделился артист.

В следующий раз Евгений Галич приехал к семье уже во время официального 15-дневного отпуска и почувствовал, что их отношения несколько изменились. Из-за расстояния они потеряли связь, более того, поскольку артист уже видел ужасы войны, родные не понимали, как правильно с ним общаться.

"После этого мы виделись, наверное, два раза в год. И в некоторые моменты, когда нужно было поправить здоровье, они приезжали во Львов, потому что в Польше почти невозможно пройти полноценное обследование. Приходится записываться на какие-то отдаленные даты. Когда они приезжали во Львов, я просился, умолял, вырывался, перевозил что-то, и меня отпускали", – рассказал музыкант.

В 2025 году семья Евгения Галича окончательно вернулась в Украину. Артист не скрывал, что испытывал определенные опасения по поводу такого решения, но все же точно понял: больше не хочет терять ни одной минуты жизни своих детей.

"Мой сын научился кататься на велосипеде без меня. Моя дочь начала красится без меня. У нее появилась какая-то первая любовь без меня. Я всего этого не выносил. Плюс огромное уважение к Валерии за то, что она настолько мудра и смогла абсолютно безболезненно быть надежным тылом. Я прекрасно понимал, что пока я на войне, с моей семьей все хорошо. Когда мы принимали решение о возвращении, это было совместное решение восстанавливать и наверстывать время, которое мы потеряли", – отметил ветеран.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что дом Евгения Галича серьезно пострадал в результате атаки РФ на Киевскую область. Артист показал последствия обстрела и эмоционально обратился к "умникам", которые решили хранить боеприпасы возле домов мирных жителей на пятый год полномасштабной войны.

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