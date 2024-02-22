Вера Брежнева со сцены в Баку обратилась к бывшему мужу Константину Меладзе. Видео

Известная украинская певица Вера Брежнева сейчас гастролирует по Азербайджану со своими новыми песнями, а также старыми русскоязычными хитами, в том числе и из репертуара группы "ВИА Гра". На одном из выступлений в Баку артистка решила обратиться к своему бывшему мужу, композитору и продюсеру Константину Меладзе, являющемуся автором большинства песен, которые сейчас исполняет на концертах Брежнева.

Итак, певица прямо со сцены поблагодарила бывшего мужа за возможность исполнять хиты, которые он написал. Соответствующее видео было распространено в сети.

На русском языке Брежнева произнесла в микрофон: "Я сейчас, конечно же, хочу сказать огромное спасибо автору большинства этих песен, которые на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Меладзе. Без него не было бы этих песен, а у нас не было бы этих удивительных воспоминаний, не было бы этих эмоций. Иногда эта музыка нас соединяет. Она как мостик с нашим прошлым. Дарит нам любовь. Потом благодаря этой музыке мы будем вспоминать и сегодняшний вечер, в котором я просто сейчас абсолютно счастлива".

Произнося имя бывшего, Брежнева несколько засмущалась, стала смеяться и опустила глаза вниз, а в зале в этот момент раздались громкие аплодисменты.

Видимо, певица и композитор разошлись на дружеской ноте. Свидетельствует об этом и тот факт, что Брежнева, собственно, исполняет треки "ВИА Гры".

Напомним, в октябре 2023 года Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе, с которым состояла в браке более 8 лет. Певица анонсировала выход своего нового миниальбома "Дякую", в который вошли "война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос".

Брат композитора, певец Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Брежневой. Как оказалось, дело не в разногласии политических взглядов.

Как писал OBOZ.UA, ранее Брежнева, к которой у украинцев много вопросов из-за ее "темного прошлого", утверждала, что никому ничего не должна, а совесть ее чиста. О хейте, жизни и работе в России – читайте в материале.

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