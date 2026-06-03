Веня из 'Ветеранов космических войск' женился и показал единственное фото: как выглядит его непубличная жена

Украинский комик Александр Венедчук, известный аудитории как Веня из команды "Ветераны космических войск", которую он покинул в прошлом году, сообщил о кардинальных изменениях в личной жизни. Артист заключил брак со своей любимой женщиной Кариной.

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Радостную новость юморист сообщил в Instagram-stories. Он показал лишь одну совместную фотографию с женой, где с широкой улыбкой продемонстрировал на камеру обручальное кольцо на безымянном пальце.

"Ну я уже что? Ну я уже все", – коротко подписал кадр комик.

Судя по фотографии, пара решила пока не устраивать громких гуляний по поводу заключения брака. Александр Венедчук с любимой нарядились в повседневные образы и тихо узаконили отношения.

Стоит заметить, что юморист не выносит подробности своей личной жизни на публику. В соцсетях Венедчука есть лишь несколько совместных фото с избранницей, а профиль Карины в Instagram закрыт. Вероятно, их отношения длятся около 8 лет, ведь в 2021-м комик поздравлял партнершу с третьей годовщиной.

Напомним, что в начале 2025 года Александр Венедчук перенес сложное хирургическое вмешательство. 31 января у него произошло кровоизлияние в мозг, которое провоцировало потерю сознания и очень сильные судороги всего тела, поэтому врачи приняли решение срочно провести операцию. К счастью, процедура прошла успешно, поэтому комик начал восстанавливаться и даже смог вернуться к работе, в частности, созданию контента для "Ветеранов космических войск".

В декабре того же года Александр Венедчук шокировал фанатов неожиданной новостью – ушел из команды, в составе которой участвовал в шоу "Лига смеха". Комик не вдавался в подробности решения поставить точку в сотрудничестве с "Ветеранами космических войск", лишь подчеркнул, что между ним и коллегами не было никаких недоразумений.

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