Как выглядит могила Нонны Копержинской спустя 27 лет после ее смерти и почему незадолго до трагедии друзья перестали ее узнавать

На Байковом кладбище в Киеве сохранилась могила народной артистки УССР Нонны Копержинской, которую зрители помнят по ролям в культовых фильмах "За двумя зайцами" и "Королева бензоколонки". Спустя 27 лет после смерти актрисы место ее захоронения остается ухоженным: возле памятника растут цветы, стоят лампадки и фотографии, а над надгробием раскинулась густая зеленая крона дерева.

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Могилу актрисы показал блогер Владислав Тимошенко. Нонна Копержинская похоронена рядом со своим мужем – театральным режиссером Павлом Шкрьобой. На надгробии высечены их имена и годы жизни, а вокруг высажены декоративные растения и цветы.

Нонна Копержинская родилась 1 мая 1920 года в Киеве. Ее отец умер, когда девочке исполнилось всего два года. Вместе с матерью-врачом она переехала на Донбасс, где провела свои детские годы в нынешнем Мирнограде. Пережитые трудности, а особенно два голода и один Голодомор, научили ее бороться за свое место в жизни.

В 1938 году Копержинская поступила в театральный институт в Киеве на курс легендарного Амвросия Бучмы. Уже через год ее талант заметил легендарный кинорежиссер Александр Довженко ("Украина в огне", "Земля", "Звенигора", "Арсенал"), пригласив молодую студентку в фильм "Щорс". После войны актриса стала одной из ведущих звезд Театра имени Ивана Франко, где проработала более полувека.

Для многих поколений зрителей Нонна Копержинская навсегда осталась колоритной Секлетой Лимерихой из культового фильма "За двумя зайцами", а также буфетчицей Рогнедой Карповной из комедии "Королева бензоколонки". Даже в небольших ролях она умела создавать образы, которые запоминались навсегда.

Однако последние годы жизни актрисы были тяжелыми. В 1985 году умер ее муж Павел Шкрьоба, а впоследствии тяжело заболел старший сын Евгений. Дополнительным ударом стала разлука с внучкой, которая переехала в США. Также Копержинская болезненно переживала вынужденное прощание с Театром имени Франко, которому посвятила большую часть своей жизни.

Именно поэтому незадолго до смерти друзья и коллеги начали замечать разительные изменения в ее внешности. В последний раз актрису видели в 1998 году на похоронах близкой подруги Ольги Кусенко. По воспоминаниям современников, Нонну Копержинскую тогда было трудно узнать: она сильно похудела, поседела и выглядела измождённой из-за болезней, переживаний и личных проблем.

10 июня 1999 года Нонна Копержинская умерла в Киеве в возрасте 79 лет после борьбы с раком.

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