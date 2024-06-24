Великолепный украинский и духи с запахом Украины. Как выглядит сейчас продюсер Алексей Гончаренко, покоривший телевидение 25 лет назад

Украинский продюсер, создатель "Від пацанки до панянки", "Танці з зірками", "Фабрика зірок", "Одруження наосліп", Алексей Гончаренко стал очередным собеседником блогера Николаса Кармы, который на улицах центра Львова узнает стоимость образов украинцев. Мужчина рассказал о ценниках одежды и аксессуаров в евро, но предупредил, что на все вещи зарабатывал своим титаническим трудом.

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Еще до полномасштабного вторжения РФ он общался по-русски, но после 24 февраля 2022 года перешел на украинский. Хотя вначале ему было достаточно тяжело говорить, сейчас 51-летний Гончаренко оперирует соловьиной "на ура". В комментариях под видео в Instagram украинцы забросали его комплиментами о хорошем украинском.

Во Львов продюсер прибыл, похоже, как турист. На одном из моментов заметно включен навигатор, но путь Гончаренко сбил Николас Карма. Он сначала испугался, когда увидел блогера, но вспомнил все бренды своей одежды, а потом даже объяснил, что готовился к возможности встречи с ним.

По словам продюсера, джинсовые шорты Loewe он приобрел в outlet, то есть одежду из прошлых коллекций с большой скидкой, за 300 евро, рубашку Yves Saint Laurent – за 450 евро, футболку COS – за 40 евро.

Белая обувь с кожаными вставками от JW Anderson стоила примерно 275 евро.

Из аксессуаров он имел с собой два вида очков, браслет, часы и сумку через плечо. "Это Prada, это дорогое очень. Не хочу, конечно, чтобы наши зрители загрустили. Где-то 2 тысячи евро", – объявил он цену сумки. Очки неизвестного итальянского бренда стоили 300 евро и, как отмечает Гончаренко, "но не космос, нормально". Солнцезащитные очки этого же бренда стоили примерно такую же сумму.

Часы Givenchy стоили 1000 евро, а браслет Alexander McQueen, о котором продюсер забыл отметить, но рассказал под конец, обошелся ему в 500 евро.

Самым интересным у Гончаренко были духи "Киотто" от французского бренда Diptyque. Как пояснил продюсер, он "немножко украинский" из-за того, что красителем для жидкости служит свекла. Обошлась ему бутылочка примерно в 300 евро.

Как он заявляет, все эти вещи, полная стоимость которых составила около 5165 евро, были приобретены за честно заработанные средства.

"Я продюсер, уже 25 лет работаю. Я не на границе, я сигаретами не торгую, и на государственных учреждениях не работаю. Все заработано честно, я скажу, и могу похвастаться", – сказал он.

Телевизионная карьера Алексея Гончаренко началась с создания программы "НЛО" на канале "Интер" 25 лет назад. Впоследствии он стал руководителем и телевизионным ведущим программы "Музичний кіоск", а через некоторое время – "Божевільного світу". Уже с 2009 года после основания собственной продюсерской компании "Friends production" он начал выпускать телепроекты, которые многим известны, – "Від пацанки до панянки", "Панянка-селянка", "Богиня шопінгу", "Танці з зірками", "Ало, директор?!", "Битва салонів", "Подіум" и многие другие.

О наследии Алексея Гончаренко вспомнили в комментариях подписчики и отметили, что невероятно в восторге от его личности. В частности, многие обратили внимание на украинскую речь:

"Алексей, так хорошо разговаривает соловьиной, что язык затмил все бренды и стал главным луком в этом видео".

"Видно, что очень вежливый, добрый и положительный человек. Нечего стесняться, надо гордиться собой и тем, что сам на это все заработал честным путем".

"Стареет человек, а голос и харизма неизменны".

"Он молодец, это однозначно! Такие люди вдохновляют и мотивируют".

"Вишня на тортике – отличная речь!"

"Здесь прекрасно все, Алексей Гончаренко, харизма, стиль, речь".

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