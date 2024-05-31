'Женщина должна уметь все': Николас Карма поставил на место Казака Сиромаху во Львове. Как это было и почему украинцы возмущены

Украинский певец этно-стиля Kozak Siromaha (Казак Сиромаха) стал новым героем видео известного блогера Николаса Кармы, узнающего цену луков прохожих Львова. Мужчина рассказал о стоимости своего образа, однако внимание зрителей привлек не аутентичный наряд, а неуместное высказывание о женщинах.

На видео, опубликованном в Instagram, исполнитель охотно показывал сапоги из немецкого секонд-хенда, шаровары из американской джинсы и верхнюю одежду, сшитую его женой. На вопрос Кармы: "Так она у вас портниха?" Сиромаха ответил: "Моя жена – мастерица на все руки. Она мать, настоящая мать должна уметь все".

Блогер сразу опроверг сексистское высказывание певца, отрицая идею "универсальности": "Женщина не должна уметь делать все! Ни в коем случае".

Kozak Siromaha начал объяснять свое мнение, аргументируя произнесенное событиями войны, из-за которых женам воинов приходится дополнительно брать на себя роль мужа.

Однако убедить возмущенных украинцев исполнителю не удалось:

"Только что произошел error от того количества слов и того, что нужно женщине делать".

"У этого мужчины явно какие-то отклонения от нормы, а еще можно увидеть в нем абьюзера, потому что женщину он явно дома не боготворит".

"Женщине, которая умеет делать и делает все сама, мужчина уже не нужен. Очень хороший казак (был), пока не начал говорить".

"Мне понравилось, как Николас моментально опроверг "женщина должна уметь все". Никто никому ничего не должен, ни женщина, ни мужчина. Все мы свободные люди. У нас и так пытаются украсть все на свете. В отношениях должно быть спокойно и комфортно".

"Песни у него классные, особенно песня "Выстоим", поэтому пусть лучше поет, чем говорит, потому что наговорил семь мешков гречневой шерсти".

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