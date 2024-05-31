"Женщина должна уметь все": Николас Карма поставил на место Казака Сиромаху во Львове. Как это было и почему украинцы возмущены
Украинский певец этно-стиля Kozak Siromaha (Казак Сиромаха) стал новым героем видео известного блогера Николаса Кармы, узнающего цену луков прохожих Львова. Мужчина рассказал о стоимости своего образа, однако внимание зрителей привлек не аутентичный наряд, а неуместное высказывание о женщинах.
На видео, опубликованном в Instagram, исполнитель охотно показывал сапоги из немецкого секонд-хенда, шаровары из американской джинсы и верхнюю одежду, сшитую его женой. На вопрос Кармы: "Так она у вас портниха?" Сиромаха ответил: "Моя жена – мастерица на все руки. Она мать, настоящая мать должна уметь все".
Блогер сразу опроверг сексистское высказывание певца, отрицая идею "универсальности": "Женщина не должна уметь делать все! Ни в коем случае".
Kozak Siromaha начал объяснять свое мнение, аргументируя произнесенное событиями войны, из-за которых женам воинов приходится дополнительно брать на себя роль мужа.
Однако убедить возмущенных украинцев исполнителю не удалось:
- "Только что произошел error от того количества слов и того, что нужно женщине делать".
- "У этого мужчины явно какие-то отклонения от нормы, а еще можно увидеть в нем абьюзера, потому что женщину он явно дома не боготворит".
- "Женщине, которая умеет делать и делает все сама, мужчина уже не нужен. Очень хороший казак (был), пока не начал говорить".
- "Мне понравилось, как Николас моментально опроверг "женщина должна уметь все". Никто никому ничего не должен, ни женщина, ни мужчина. Все мы свободные люди. У нас и так пытаются украсть все на свете. В отношениях должно быть спокойно и комфортно".
- "Песни у него классные, особенно песня "Выстоим", поэтому пусть лучше поет, чем говорит, потому что наговорил семь мешков гречневой шерсти".
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