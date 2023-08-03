Ведущая, фотограф и не только: с кем крутил романы Галкин до Пугачовой и какую правду хотел бы скрыть. Фото

Личная жизнь российского юмориста Максима Галкина была не такой насыщенной, как у его жены Аллы Пугачевой. На пальцах одной руки можно посчитать, о скольких женщинах знают СМИ, и даже отношения с ними официально не подтверждены.

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Известный юморист скрывал личную жизнь до брака и стремится оставить некоторые детали частными до сих пор. OBOZREVATEL расскажет, что известно о женщинах в жизни звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первым романтическим увлечением Галкина стала одноклассница по имени Юлия Бусиль. Первая любовь не переросла в отношения после выпускного, ведь дороги подростков разошлись. Впрочем, в одном из интервью Бусиль подтвердила, что харизма и юмор одноклассника не дали ей шанса устоять.

До 25 лет артист занимался развитием своей карьеры, а поклонниц упорно игнорировал. Так считают фанаты звезды, которые не нашли никакого намека на то, что в течении почти 7 лет у юмориста были отношения.

Все изменилось в начале нового тысячелетия, когда Галкин уже тепло общался с замужней Пугачевой. Впрочем, второй женщиной в жизни пародиста считают вовсе не Примадонну, а ведущую Анастасию Чернобровину. Именно с молодой брюнеткой он вышел под руку на одной из церемоний награждения.

Комментируя отношения друг с другом, звезды намекали, что в будущем могли бы стать парой, однако тогда между ними была только легкая интрижка. Закончилась она, поговаривают, с подачи Примадонны, однажды в гримерной доступно объяснившей сопернице, что Галкин ей нравится.

Не секрет, что именно в этот период между Пугачевой и Галкиными вспыхнула искра, которая в будущем переросла в брак.

Кстати, таблоиды однажды распространили слухи, что пародист изменил звезде с фотографом Еленой Галицыной. Артиста якобы застали с ней за поцелуями в Беларуси во время командировки. Впрочем, доказать измену так и не смогли, а пара слухи не подтвердила.

Пугачева и Галкин часто рассказывают о своих отношениях, знакомстве, совместной жизни и рождении двух детей – Гарри и Лизы. Не секрет также, что двойню выносила суррогатная мама, а свои яйцеклетки певица заморозила еще за 10 лет до брака с Галкиным.

Впрочем, есть вещь, которую супруги упрямо скрывают – имя суррогатной матери. Фанаты звезд преследуют женщин, которых в разное время связывали со знаменитостями. В одном из интервью Максим Галкин объяснил, что мама Гарри и Лизы даже не знает, для кого рожала.

Вся коммуникация проходила через клинику. Артисты очень упорно защищают этот секрет, чтобы случайная слава не испортила жизнь их суррогатной матери.

Как писал OBOZREVATEL, Алла Пугачева впервые вышла замуж, когда ей было всего 20 лет, а избранником примадонны стал цирковой артист Николай Орбакас. У пары успела родиться дочь – исполнительница Кристина Орбакайте. Как сложилась судьба первого мужа артистки – читайте в нашем материале.

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