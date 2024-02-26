Ведущая Евровидения в Великобритании пришла на престижное мероприятие с сумкой, которую ей сделала 9-летняя дочь. Видео стало вирусным

Известная английская актриса и певица Ханна Уотдингем, которая в 2023 году была ведущей общего украинско-британского Евровидения, прошлась по красной дорожке на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США с особым аксессуаром – сумочкой, сделанной ее девятилетней дочкой Китти. Видео, на котором 49-летняя звезда рассказывает об уникальном картонном изделии от маленького дизайнера, растрогало сеть до слез.

Соответствующие кадры распространяют, в частности, в Х (бывший Twitter). Там видео с Уотдингем примерно за сутки (на момент написания новости) посмотрело более 5,5 млн интернет-пользователей.

Так, актриса появилась на престижной кинопремии как номинантка в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" за игру в популярном сериале "Тед Лассо". По этому случаю Уотдингем надела мерцающее платье с открытыми плечами. Трендовый бордовый оттенок наряда образовал гармоничный дуэт со светлой кожей знаменитости и ее белоснежными волосами, уложенными в благородные локоны. Дополняли образ серебряное кольцо и браслет. Впрочем, звездой этого гламурного аутфита несомненно стала картонная сумочка от маленькой Китти.

На аксессуаре можно разглядеть разноцветные рисунки и слово "epic" (эпический), написанное поперек. Клатч был прямоугольной формы с отверстием сверху и белой бумажной ручкой.

Уотдингем с гордостью демонстрировала свою уникальную сумку перед папарацци и коллегами, а затем объяснила, почему она решила принести ее на церемонию.

"Моя дочь хотела внести свой вклад, поэтому она сделала мне сумку. Она сказала мне: "Знаешь, мама, тебе не нужно... тебе не нужно ее брать". А я ответила: "Нет, она пойдет со мной на красную дорожку". Представьте, мой стилист такой: "Подожди, что?"... Мне нравится, как дочь сказала: "Мама, эта сумка подходит ко всему и ни к чему", – поделилась актриса.

Зрителей также тронуло, как Уотдингем в целом отзывается о материнстве. Она подчеркивает, что для нее быть мамой – это приоритетное дело, а последние девять лет она всегда ставит на первое место Китти.

"Это все отлично, но это самое важное", – говорит она о ребенке.

А в октябре прошлого года Уотдингем в одном из интервью делилась: "Я хотела родить ребенка, когда буду готова, и не обижаться на ребенка за то, что он оторвал меня от моей карьеры. Я хотела, чтобы привилегия материнства сочеталась с моей карьерой, а не чтобы я думала: "Боже, ты мешаешь мне делать что-то..." Потому что самый большой дар в мире – это дети, и они полноценные, красивые, невинные".

Напомним, Ханна Уотдингем была ведущей Евровидения-2023, который проходил в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины. Компанию актрисе на сцене составила, в частности, известная украинская певица Юлия Санина. Фронтвумен группы The Hardkiss учила свою компаньонку украинскому языку – Уотдингем отлично с этим справлялась.

Как писал OBOZ.UA, 30-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США состоялась в ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе. Престижные статуэтки вручали тем актерам и актрисам, которые в 2023 году запомнились наиболее значимыми ролями в фильмах и сериалах, которые уже успели стать культовыми. Кинолента об "отце" атомной бомбы "Оппенгеймер" в очередной раз обошла всех своих конкурентов по количеству наград. Список всех победителей – смотрите в материале.

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