'Ведет себя как подросток'. Кэти Перри разочарована поведением Орландо Блума после разрыва

Похоже, что после разрыва девятилетних отношений с американской певицей Кэти Перри, актер Орландо Блум наслаждается статусом холостяка. На "свадьбе года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес звезду несколько раз замечали в компании красивых девушек, что стало неприятной новостью для исполнительницы.

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Как сообщил инсайдер Daily Mail, артистка не ожидала, что ее экс-партнер будет готов так быстро сделать следующий шаг в личной жизни. Отмечается, что сама знаменитость сейчас хочет полностью сосредоточиться на карьере и воспитании дочери Дейзи.

По информации источника, Кэти Перри несколько раз натыкалась на новости, где говорилось о поведении Орландо Блума на трехдневном гулянии в Венеции. Актер прекрасно чувствовал себя, отдыхая на дорогих яхтах и "зажигая" на вечеринках со знаменитостями, такими как Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер, София Вергара, Хайди Клум и другими.

"Это ее разочаровывает. Он ведет себя как капризный подросток, это его дело. Она собирается продолжать работать и заботиться о Дейзи. Кэти знает, что он имеет право делать все, что ему заблагорассудится. Однако она надеялась, что он будет делать это более сдержанно и обдуманно. Поэтому она разочарована и расстроена", – сказал источник.

Интересно, что во время гуляния в Италии, Орландо Блум обнародовал довольно необычный пост. Он собрал цитаты швейцарского психоаналитика Карла Юнга, где говорилось об одиночестве, грусти и "жизни в темноте". Однако инсайдер, приближенный к Кэти Перри, считает, что актер якобы сделал это, чтобы не навредить имиджу.

"Он достаточно умен, чтобы понимать, что вечеринки не сделают ему хорошую репутацию. Цитаты всех известных философов и религиозных лидеров мира не могут изменить того факта, что он делает то, что делает", – высказался информатор.

Напомним, что впервые слухи о разводе Кэти Перри и Орландо Блума появились в июне этого года. Тогда инсайдер шокировал фанатов пары заявлением: "Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем окончательно разойтись".

Определенный период знаменитости никак не комментировали подобные предположения, однако в конце концов нарушили молчание. Представители актера и певицы сообщили: "В течение последних месяцев Орландо и Кэти меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка. Их и в дальнейшем будут воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является и всегда будет воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении".

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