'Это была токсичная ситуация': стало известно, о чем больше всего жалеет Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли

Развод актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в Голливуде, ведь судебная тяжба между бывшими супругами длилась восемь лет, а весь процесс не обошелся без скандалов. Хотя отношения между знаменитостями уже в прошлом, звезда фильма "Бойцовский клуб" до сих пор очень сильно жалеет, что потерял прочную связь с детьми.

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Как сообщил инсайдер, приближенный к знаменитости, журналу Us Weekly, он понимает, что совершил много ошибок во время жизни с экс-супругой, из-за которых сыновья и дочери отвернулись от него. Отмечается, что Питт никогда не обвинял Джоли из-за проблем в отношениях с детьми.

"Развод – это то, что контролировало его жизнь в течение многих лет. Он любил ее и знает, что совершал ошибки. Это была очень противоречивая и токсичная ситуация. Больше всего ему жаль, что он не может ничего исправить. Дело закончено, но победителей нет. То, что все разборки позади, – это облегчение. Но с другой стороны, ему сложно, потому что у него плохие отношения с детьми", – сказал источник.

По словам инсайдера, Брэд Питт начал осознавать свои ошибки, когда избавился от зависимости от алкоголя. Однако Анджелина Джоли "все еще не в том состоянии, когда она собирается простить его".

Напомним, что актриса подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. С того момента между ними начался длительный судебный процесс. Они перестали быть супругами еще в 2019-м, однако окончательную точку в разборках не могли поставить из-за борьбы за опеку над шестью детьми: Медоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен, Ноксом, и совместный французский винодельческий завод Château Miraval. В 2022-м Питт подал судебный иск на Джоли за якобы продажу ее доли поместья без его согласия.

Через два года актриса обвинила бывшего избранника в физическом насилии над ней и детьми. Она подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса, где утверждала: Брэд Питт сильно оскорбил ее перед инцидентом в самолете в 2016 году. Тогда, по словам Анджелины Джоли, знаменитость кричал на нее, схватил за голову, тряс, толкнул в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Это все происходило на глазах их детей. Когда один из них вступился за маму, назвав Питта "дураком", тот набросился и на него.

Окончательно договор о разводе звезды заключили 30 декабря прошлого года. Инсайдеры сообщали, что после многолетнего судебного процесса Джоли чувствует себя истощенной, но в то же время счастлива, ведь этот сложный жизненный этап завершен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли и сделал заявление об отношениях с младшей на 29 лет возлюбленной.

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