Кэти Перри и Орландо Блум нарушили молчание на фоне слухов о разводе

Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые отреагировали на слухи о том, что поставили точку в своем девятилетнем романе. Знаменитости решили лично не обсуждать эту тему с поклонниками, однако их представители сообщили, что они "изменили свои отношения" и полностью сосредоточились на воспитании общей дочери Дэйзи.

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Похоже, таким образом звезды официально подтвердили свой разрыв. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

"В течение последних месяцев Орландо и Кэти меняли свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка. Их и в дальнейшем будут воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", – отметили представители певицы и актера.

Стоит отметить, что незадолго до публикации этого заявления, Орландо Блум поделился в своем Instagram постом об одиночестве. Он собрал ряд цитат швейцарского психоаналитика Карла Юнга, где раскрыта тематика грусти и "жизни в темноте". В посте актер указал фразы: "Одиночество возникает не от того, что ты не имеешь никого рядом, а от того, что не можешь рассказать о вещах, которые кажутся тебе важными", "Даже счастливая жизнь не может быть без доли темноты, и слово "счастливая" потеряло бы смысл, если бы его не уравновешивала грусть" и так далее.

Напомним, что впервые слухи о разводе Кэти Перри и Орландо Блума появились в июне этого года. Тогда инсайдер, приближенный к знаменитостям, сообщил: "Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем окончательно разойтись". Кстати, тогда причиной напряжения между ними источник назвал новый музыкальный альбом исполнительницы "143". Дело в том, что работа не вызвала восторга у фанатов певицы, из-за чего она была расстроена и находилась в постоянном стрессе.

Во время одного из концертов тура The Lifetimes Tour Кэти Перри лишь подогрела слухи о разрыве отношений с актером. Она исполняла трек I'm Still Breathing, как вдруг один из поклонников передал ей коробку с печеньем. Артистка ненадолго прервала свой перформанс, чтобы полакомиться сладостями, и сказала: "Эта песня о расставании, и этот десерт спас меня. Спасибо".

Кстати, как сообщали инсайдеры, в роли холостяка Орландо Блум появился на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Кэти Перри на грандиозном праздновании не было.

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