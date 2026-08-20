Валерий Харчишин поразил, как спас лошадей военного от трагической судьбы и сколько стоит их содержание

Лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин удивил историей, как стал владельцем двух породистых лошадей. Оказывается, артист был вынужден приобрести животных у военнослужащего, который больше не мог их содержать, чтобы спасти им жизнь.

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Знаменитость точно не помнит, сколько денег отдал за лошадей, однако с уверенностью может сказать, что эта сумма не была заоблачной, ведь покупка происходила при не очень приятных обстоятельствах. Об этом он рассказал во влоге Славы Демина.

"Я вынужденно приобрел двух лошадей. Просто один военный не смог их содержать, а они спортивные – мама и сын. Я был вынужден их выкупить, оплатил предыдущее содержание и привез сюда (рядом с домом Харчишина расположен конно-спортивный клуб. – Ред.). Я не помню, во сколько мне это обошлось. Не очень дорого было, поскольку я вынужденно их покупал", – поделился исполнитель.

Однако со временем Валерию Харчишину пришлось "разлучить" животных. Старшая лошадь по кличке Бета имеет проблемы с ногой, поэтому артист перевез ее в конюшню со свободным выгулом, где за ней постоянно ухаживают. А вот младший конь – Буцефал остался в комплексе, в котором его регулярно тренируют специалисты.

Лидер группы "Друга Ріка" не стал скрывать, что на содержание животных ему приходится ежемесячно тратить около 34 тысяч гривен. Особенно дорого обходится обеспечение надлежащего ухода за Буцефалом.

"Стандартная стоимость содержания одной лошади составляет 24 тысячи гривен в комплексе. А там (в конюшне Беты. – Ред.) – 10 тысяч. Не знаю, что буду делать дальше. Главное, что я их спас, потому что иначе на мясо бы пустили", – рассказал артист.

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