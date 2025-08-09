В возрасте 94 лет умер российский актер Иван Краско, который публично осудил Путина за войну против Украины

На 95 году жизни отошел в мир иной российский актер Иван Краско, который не поддерживал полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины и осудил кровавую деятельность главы Кремля Владимира Путина. Долгое время он боролся с серьезными проблемами со здоровьем и постоянно находился под наблюдением врачей, однако 9 августа его сердце остановилось.

Как сообщают росмедиа, артист перенес четыре инсульта, а в 2023-м у него парализовало всю левую часть тела и лицо. В течение последних 25 лет Краско также страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращения в мозге.

В начале августа состояние актера ухудшилось. Он потерял сознание на даче, поэтому был госпитализирован в реанимацию в Санкт-Петербурге. Определенный период врачи пытались нормализовать состояние Ивана Краско, однако успехов достичь не удалось.

Артист родился 23 сентября 1930 года. За время творческой карьеры Краско снялся во многих фильмах, где исполнял как главные, так и второстепенные роли. Самыми популярными проектами с артистом являются: "Принц и нищий", "Господин оформитель", "Балтийское небо" и другие.

После 24 февраля 2022 года Иван Каско публично говорил, что негативно относится к началу полномасштабного вторжения. Как отмечал актер, он всегда был убежден, что, пережив мучительный опыт Немецко-советской войны, лидеры никаких стран больше не захотят начинать вооруженные конфликты, однако все оказалось совсем не так.

"Кто считает, что народный артист может иметь другую позицию, ошибается, мягко говоря. Я с совестью в порядке. Я всегда думал, что после такой кровавой вехи как Немецко-советская война вряд ли кто-то осмелится оторвать чеку гранаты, передернуть затвор автомата. Горд теми, кто не поддерживает происходящее", – заявлял артист.

Позже в одном из интервью Иван Краско делился, что не понимает, зачем Путин развязал эту кровавую войну. По словам актера, если диктатор видел, что вокруг России "есть враги", то почему затягивал с принятием необходимых решений. Он предположил, что это было сделано специально, чтобы "ликвидировать Украину".

"Я сразу отмечал, что этого не понимаю, когда Путин говорил: "Вокруг только враги". Я не понимаю, как это может быть, руководитель государства говорит о врагах. Но потом выяснилось, что есть "чекисты", разведка и он все знал. Сколько же он не принимал каких-то мер. А почему? Зачем затягивал? Чтобы потом ударить или ликвидировать Украину? Там же есть люди, которые связаны родственными узами со мной. И долго как-то он накапливал это, ждал как бы специально, чтобы потом вдруг так поступить. Так командиры не ведут себя", – говорил Краско.

