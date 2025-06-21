Умерла звезда 'Иронии судьбы' Талызина, которая поддерживала кровавую войну и возмущалась, что в Украине с ней не хотели общаться на русском

В возрасте 90 лет отошла в мир иной российская актриса, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Валентина Талызина, которая публично поддерживала кровавую политику Кремля и считала украинцев "младшими братьями". По данным пропагандистов, путинистка умерла из-за неизлечимого заболевания – рака поджелудочной железы.

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Отмечается, что состояние здоровья артистки ухудшилось еще в начале весны. Как пишут росмедиа, из-за жалоб на сильную тошноту и боль в теле ей вызвали скорую, а после обследований медики диагностировали онкологию. В последнее время пропагандистка лечилась дома.

Стоит отметить, что четкий пророссийский настрой Валентина Талызина продемонстрировала еще в 2014 году. Тогда она присоединилась ко многим другим артистам РФ, которые подписали письмо в поддержку позиции диктатора Владимира Путина относительно Крыма, чем фактически поддержали аннексию полуострова.

"Я помню войну – это страшно. Поэтому у меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная. А если совсем честно, то Крым – это была наша территория", – говорила звезда "Иронии судьбы".

Поддерживала Валентина Талызина и начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Z-патриотка не избегала возможности наброситься на своих коллег из российского шоу-бизнеса, которые выступили против политики Кремля и выехали из страны-агрессора. Больше всего "под удар" пропагандистки попали актриса Лия Ахеджакова и певица Алла Пугачева.

"Ничего не чувствую, когда эти люди становятся на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, плохие, бессовестные. Они не понимают – страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо о ней в такое время. Это люди без чести и без совести. Мне жаль некоторых из них. Они не знают тайного чувства, которое, как червь, ест человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где родились, и всегда будут доказывать, что правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда", – выдала актриса.

Однако на этом циничные заявления Талызиной не закончились. Звезда "Иронии судьбы" заявляла о "любви" к Украине и жалела "обманутых" граждан нашей страны, поддерживая пропагандистские нарративы о "киевской хунте" во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Украина – родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они обмануты. Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, стал на колени перед людьми и извинялся. Оказалось, все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу!", – говорила артистка.

А вот в 2024 году Валентина Талызина жаловалась на украинцев в одном из интервью российским журналистам. Актриса вспомнила, что много лет назад приезжала на Запад Украины, где с ней не хотели общаться на русском. Путинистку сильно возмутило такое поведение граждан нашего государства, поэтому она даже сравнила соловьиный с "бульканьем".

"Я приезжала в Ивано-Франковск, там хорошие молочные продукты. Я приходила на рынок и говорила: "Мне понравился ваш сыр, сколько он стоит?". А она мне "буль-буль на украинском". Я говорю: "Извините, я не понимаю, вы же знаете русский язык. Я же у вас покупаю, сколько стоит?". И она опять "буль-буль", а тогда говорю: "Да пошла ты". Я не могу это объяснить. Это ненависть младшего брата", – отмечала актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умерла советская актриса Лариса Голубкина, которая считала Украину частью России.

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