В Украине ее недооценивали, а за рубежом – носят на руках: куда исчезла оперная дива Ольга Микитенко и что она говорит о войне

24 июня заслуженной артистке Украины и оперной диве Ольге Микитенко исполнилось 52 года. Благодаря своему невероятному таланту певица сумела завоевать любовь мировой публики и стать лауреатом не одного престижного международного конкурса, однако в родной стране она долгое время оставалась в тени.

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Будучи солисткой Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, артистка могла выходить на сцену лишь раз в месяц, что вызывало у нее откровенное возмущение и ощущение невозможности проявить свою индивидуальность. Со временем оперная звезда переехала за границу, где продолжила развивать карьеру. Куда исчезла певица и как она высказывается о войне, расскажет OBOZ.UA.

Ольга Микитенко родилась 24 июня 1974 года в Житомире. В родном городе она училась в музыкальном училище, а затем уехала в Киев, чтобы получить высшее образование в Национальной музыкальной академии Украины.

Заявить о себе на отечественной сцене Микитенко смогла в 1995 году, когда стала солисткой Национальной оперы. Она исполняла ведущие партии в культовых постановках, однако не чувствовала себя достаточно востребованной в театре.

"Ощущения, что я нужна родному театру, у меня нет. Об этом я неоднократно говорила руководству. Разве нормально, что певица, полная сил и желания работать, выходит на сцену раз в месяц? Именно из-за этого у меня возникали споры с экс-директором и художественным руководителем Анатолием Юрьевичем Мокренко. Скажу без притворной скромности – такой певице, как я, нужны специальные постановки, а не просто включение в старые спектакли, чтобы у артиста была возможность раскрывать свою индивидуальность", – поделилась артистка.

Более того, Ольга Микитенко считала, что ее творческий потенциал недооценивается в масштабах всей страны. По мнению оперной звезды, за рубежом ее талант ценился гораздо больше, чем на родине. Такие слова артистки были не беспочвенными. В 1997 году она стала обладателем гран-при самого престижного оперного конкурса в мире имени Марии Каллас, а во время выступлений в Испании в 2000-х, в частности, с сольными программами, она производила фурор. Как вспоминала Микитенко, шоу с ее участием транслировали на ведущих телеканалах Европы, а вот в Украине наблюдалась иная тенденция.

Когда в 1999 году знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас устроил "Концерт века" в Киеве, в рекламных анонсах упоминали преимущественно его выступление, обходя вниманием тот факт, что в программе участвовала Ольга Микитенко. Тогда по телевидению даже не показали ее сольные партии, а оставили исключительно фрагменты с пением артиста из Испании и их дуэты.

В 2006 году Микитенко перестала работать в Национальной опере, а позже переехала в Германию. За рубежом она продолжила выступать на крупных сценах и только увеличила количество поклонников, однако о родной стране никогда не забывала. Во время одного из визитов на Родину в 2016 году она пообщалась с журналистами и откровенно поделилась тем, по чему скучает.

"То, что мне нравится в наших людях, – это эмоциональность. Она преобладает. А для меня это очень важная составляющая. То, чего в западном мире немного не хватает. Для них главный фактор – рациональность, хотя есть и очень эмоциональные люди. Ну, а я славянка, и для меня эмоциональность – это самое главное", – поделилась исполнительница.

В том же году артистка выступила на отечественной сцене в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире". Она была одной из инициаторов проведения шоу и порадовала зрителей исполнением музыкальных произведений в компании коллег.

Оперная дива не забывает о родной стране и сейчас. Она не слишком активно ведет социальные сети, но посвящает свои посты кровавой войне, которую Россия начала против Украины. В 2025 году Ольга Микитенко отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет компенсировать финансовые расходы, направленные на поддержку Украины в войне. Американский лидер подчеркивал, что его страна заинтересована в добыче редкоземельных металлов и нефти.

На такое заявление Микитенко отреагировала красноречивой публикацией, в которой говорилось: "Более 90 стран оказали помощь США после 11 сентября (день масштабных терактов в 2001 году. – Ред.). Ни одна из них не требовала возмещения расходов или природных ресурсов США в качестве оплаты".

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