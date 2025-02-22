'Я хочу, чтобы они дали нам что-то': Трамп конкретизировал, что именно просит у Украины

Президент США Дональд Трамп озвучил свои требования по Украине и ее ресурсам. Он заявил, что США хотят получить компенсацию за финансовые расходы, направленные на поддержку Украины в войне.

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По словам Трампа, "мы хотим, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы тратим". Такое заявление он сделал в субботу, 22 февраля.

Американский лидер пояснил, что, в частности, США заинтересованы в добыче редкоземельных металлов и нефти, которые важны для американской экономики.

"Я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вкладываем. И я попробую урегулировать войну, попробую покончить с этой смертью. Мы просим редких металлов и нефти, все, что мы можем получить. Но мы чувствуем себя такими глупыми. Это (война, ред.) оказывает влияние на Европу. Это действительно не влияет на нас", – сказал он.

Трамп также заявил, что намерен вернуть около $350 миллиардов, которые, по его словам, были израсходованы предыдущей администрацией США в поддержку Украины.

По его словам, США и Украина "очень близки" к достижению соглашения, предусматривающего добычу полезных ископаемых в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ должен стать частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Украинская сторона взялась анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. После того, как Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, она передала его представителям США. Документ должны были подписать на Мюнхенской конференции безопасности.

В результате президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США о полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии стало известно, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому, был кабальным, он выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение. Такое решение украинской стороны в США назвали "недальновидным".

Трамп обвинил Зеленского, что тот "проспал" встречу с Бессентом в Киеве. По словам американского президента, во время визита в Украину Скотт Бессент столкнулся с грубостью, поскольку приехал для подписания соглашения, а ему было отказано.

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