В США идентичные близнецы вышли замуж за идентичных близнецов и родили детей с общей ДНК, как у биологических сестер. Фото

Однояйцовые близнецы Венесса и Керисса Силби имели, как им казалось, разные вкусы на мужчин, пока не встретили таких же идентичных близнецов Лукаса и Джейкоба. Перед первым свиданием никто из них всерьез не надеялся на бурный роман и брак, но сейчас две семьи живут рядом и воспитывают детей, которые, хоть и являются друг другу двоюродными, ДНК имеют, как у биологических сестер.

Их история не уникальна, но все же вызывала внимание со стороны американских СМИ. В разговоре с Тоday сестры рассказали о том, как живут сейчас.

Венесса и Лукас поженились в октябре 2022 года, а Керисса и Джейкоб обменялись свадебными обетами в июне 2023 года. Сестры сразу поняли, кто из мужчин-близнецов им нравится, потому что они имели разный характер.

Хотя истории у женщин довольно похожи, а их цели и хобби совпадают, Венесса и Керисса пытаются позиционировать себя как уникальные личности, а не просто сестры-близнецы. Например, они по-разному одеваются, отказались делать парную свадьбу и ведут разные соцсети.

Однако после свадьбы и рождения детей родные поселились рядом. "Мы живем в двух шагах друг от друга. Мы постоянно бегаем друг к другу домой. Я бываю у Венессы, примерно, по 10 раз в день",– рассказала Керисса.

Она родила дочь первой. Сейчас маленькой Софи уже 19 месяцев, а ее младшей двоюродной сестре Адриан – дочери Венессы и Лукаса – всего 5 месяцев.

Софи и Адриан – двоюродные сестры с генетикой, как у родных. Они известны как четырехяйцовые близнецы, которые появляются, когда у одного из однояйцевых близнецов рождаются дети от другого однояйцевого близнеца.

Ранее OBOZ.UA писал о близнецах Бриттани и Бриане из США, которые вышли замуж за однояйцевых близнецов Джоша и Джереми и родили детей с разницей в несколько месяцев.

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