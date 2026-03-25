В сети заподозрили, что популярный блогер-волонтер уехал на Мальдивы: ранее он рассказывал, как пользуется системой 'Шлях'

На просторах сети активно распространяются предположения о том, что популярный украинский блогер-волонтер Денис Поветкин уехал на Мальдивы вместе со своей супругой Ритой Борзиковой. В последнее время пара публикует контент, который формирует впечатление, якобы избранница инфлюенсера отправилась на отдых без возлюбленного, однако юзеры заметили интересные детали, указывающие на обратное.

Видео дня

Несколько дней назад на личной странице в TikTok Рита Борзикова поделилась видео, где пробегается по гостиничному номеру, а затем прыгает в бирюзовую воду океана. Эти кадры позволили пользователям сети рассмотреть несколько элементов интерьера, которые идентичны с теми, что показывает Поветкин в своих аккаунтах.

Так, например, на ролике Борзиковой можно увидеть небольшой стол в форме ромба, задекорированный абстрактными полосками, на котором стоит тарелка с фруктами. В своем Telegram-канале Дэн Поветкин поделился фотографией дорогостоящих часов, на фоне которых видна такая же мебель. К тому же, блогер показал селфи из автомобиля, на котором юзерам удалось рассмотреть его загар.

"Заметили ли вы, что блогер Дэн Поветкин сейчас будто "публикует" stories и видео с женой в разное время? Это выглядит так, будто они не вместе. Но если присмотреться: загар, интерьер, стол, мелкие детали на фото, то все очень четко совпадает с публикациями его жены с отдыха. Ранее была информация, что он выезжает за границу по системе "Шлях", якобы чтобы помогать военным. Тогда логично спросить: что именно было привезено военным на этот раз с Мальдив?" – написала пользовательница.

Ранее в одном из интервью Денис Поветкин действительно отмечал, что пересекает украинскую границу благодаря системе "Шлях", которая позволяет легально выезжать военнообязанным мужчинам, перевозящим гуманитарные, медицинские грузы или помощь для ВСУ. Целью всех своих поездок он назвал волонтерство, а именно закупку автомобилей для защитников. Однако на этот раз, похоже, блогер решил замолчать выезд из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!