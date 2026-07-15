В сети разлетелось неудачное фото Поляковой после выступления перед нардепами: певица не сдержала эмоций и обратилась ко всем женщинам

В сети распространилась фотография певицы Оли Поляковой после выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, на которой она выглядела не лучшим образом. Из-за плохого освещения и ракурса на лице артистки были особенно заметны морщины, а также небольшие неровности на коже, что стало поводом для появления хейта в ее адрес.

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Одна из пользовательниц платформы Threads распространила неудачную фотографию знаменитости, которую подписала с ноткой насмешки: "Без фильтров, уколов и подтяжек человек выглядит вот так…". На этот пост пользовательница получила довольно юзер ответ от певицы.

Оля Полякова саркастически выразила надежду, что хейтер стала чувствовать себя лучше после критики ее внешности. Кроме того, артистка обратилась ко всем женщинам с важным напоминанием – они все прекрасны, несмотря ни на что.

"Выср*лась? Стало легче? Ну слава Богу. Девочки, вы все прекрасны! Свет дерьмо! Но красота в глазах смотрящего!", – написала знаменитость.

На сторону Оли Поляковой мгновенно встали другие пользователи сети. Часть юзеров открыто осудила автора поста за попытку унизить артистку, тогда как другая выразила восхищение внешностью певицы в 47 лет.

"Я только сейчас увидела этот пост, и у меня всего один вопрос: дорогие женщины, которые обсир*ют внешность других, когда вы, бл*дь, начнете работать над своими комплексами и перестанете самоутверждаться за счет других женщин? Такие посты создают только несчастные. Задумайтесь и сделайте что-нибудь, чтобы улучшить свою жизнь".

"При плохом освещении все выглядят не так, как в реальной жизни. Полякова в реальности выглядит очень хорошо, даже лучше, чем вам хотелось бы".

"Интересно, с какой целью вы опубликовали это фото? Очевидно, неудачный ракурс, освещение. Какая цель? Обоср*ть? Самоутвердиться таким образом? Или, может, какое-то облегчение испытываете?".

"Фу! Какой отвратительный пост! Дай Бог, чтобы вы так выглядели в свои 47! Все знают, что такое ракурс, освещение. У Оли шикарное, красивое лицо, кожа, контуры! Поверьте мне, я видел Олю без макияжа не раз".

"Замечательная и красивая женщина. А при х**вом освещении любая женщина будет выглядеть "примерно так". Можно вспомнить примерочные в магазинах, где все женщины от себя в восторге".

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 июля Оля Полякова выступила на заседании ВСК, посвященном нарушению прав человека во время военного положения. Перед народными депутатами певица раскритиковала деятельность "Суспільного", ведь ей запретили участвовать в национальном отборе на "Евровидение". Согласно правилам конкурса, артисты, которые после 15 марта 2014 года выступали в России, не могут представлять Украину на международной арене.

По мнению Поляковой, такой запрет нарушает ее права, особенно учитывая тот факт, что он якобы применяется "избирательно". Артистка напомнила, что Джамала поехала на "Евровидение" в 2016 году, хотя выступала в РФ в 2014-м и 2015-м. Однако Полякова не учла, что на тот момент "Суспільне" еще не установило соответствующее правило.

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