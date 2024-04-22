В сети рассекретили нового бойфренда Мишель Андраде: как выглядит директор департамента банка, который значительно старше певицы. Фото

В сети показали нового парня певицы Мишель Андраде. По словам инсайдеров, избранник звезды – директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole" Роман Бунич.

Об этом сообщает Bespalov Media. Вероятный любимый звезды старше ее и имеет "солидные сбережения".

Доказательством отношений Андраде и Бунича стало общее фото, на которых можно разглядеть артистку в объятиях избранника. Как известно, Мишель не афиширует свою личную жизнь, скрывая ее от публики и СМИ.

По имеющимся данным, мужчина – сторонник активного образа жизни, по натуре компанейский, ведь близкое окружение Романа отзывается о нем только в положительном ключе.

В настоящее время Instagram-страница Бунича закрыта. В сети можно найти интервью с бойфрендом Андраде, датированное 2021 годом, где он дает экспертную оценку в сфере автомобильного финансирования.

Ранее банкир находился в отношениях с Екатериной Рыжовой. После расставания мужчина оставил екс-любимой автомобиль Porsche.

"Сейчас у исполнительницы жизнь в стиле Золушки – любовь, забота, подарки, статный, интеллигентный и образованный мужчина", – говорится в сообщении.

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