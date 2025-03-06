От платья в стиле зебры до костюма 'милитари': пять худших образов Мелании Трамп, в которых она появлялась на публике

Мелания Трамп – одна из самых стильных первых леди США, которая всегда уделяла большое внимание своему имиджу. Она сочетала классику с современными тенденциями, предпочитая изысканные и лаконичные фасоны, а ее образы часто становились предметом обсуждений в мире моды. От пудрово-голубого костюма Ralph Lauren, который она выбрала для инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, до роскошного белого платья Dior, в котором она появилась на государственном приеме в Великобритании, ее стиль получил немало поклонников.

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Однако не все ее модные эксперименты оказались удачными. Иногда она выбирала наряды, которые выглядели слишком консервативно, не соответствовали дресс-коду мероприятия или просто не вписывались в современные тренды, утверждает Women.com.

1. "Злодей в стиле нуар" на инаугурации 2025 года

На второй инаугурации Дональда Трампа Мелания появилась в суровом темном пальто с высоким воротником и массивной шляпе, закрывавшей половину ее лица. Хотя образ был элегантным, он был слишком мрачным и неприветливым для столь торжественного мероприятия.

2. "Зебровый хаос" на митинге в Мэдисон-сквер-гарден

В октябре 2024 года Мелания Трамп выбрала для политического мероприятия платье с черно-белым принтом в стиле 80-х, которое напоминало узор зебры. Она пыталась соединить классический фасон с современными трендами, но агрессивный контраст узора выглядел устаревшим. Вместо изящного ретро-лука вышел неудачный модный эксперимент.

3. "Графический зеленый" на презентации Shamrock в 2019 году

На ежегодном мероприятии, посвященном ирландским традициям, первая леди США появилась в платье с геометрическим узором в оттенках мяты, темно-синего и белого. Хотя выбор зеленого цвета был уместен, фасон и принт выглядели устаревшими, больше напоминая масс-маркет начала 2000-х, чем изысканный стиль первой леди.

4. "Чрезмерные наплечники" на Met Gala

Мелания Трамп появилась на культовом Met Gala в образе, больше напоминающем костюм персонажа научно-фантастического фильма, чем отсылку к теме мероприятия. Асимметричный крой, острые плечи и футуристический силуэт выглядели неудачно и не соответствовали атмосфере высокой моды.

5. "Военная ошибка" на съезде Республиканской партии 2020 года

Оливково-серый костюм Alexander McQueen с большим поясом в стиле милитари был слишком агрессивен для мероприятия. Массивный аксессуар создавал впечатление, что образ принадлежит скорее героини боевика 80-х, чем первой леди.

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