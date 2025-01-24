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Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Мария Рагуткина
Lady Oboz
4 минуты
729
Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Образ первой леди США Мелании Трамп на инаугурации мужа продолжают активно обсуждать во всем мире. Кто-то высоко оценил наряд иконы стиля, но нашлись и те, кому ее лук не понравился.

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Легендарная украинская дизайнер Виктория Гресь в комментарии OBOZ.UA проанализировала образ Мелании. Также она рассказала о главном правиле стиля первых леди.

Все на своих местах

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

"Только ленивый уже не высказался на тему имиджа Мелании Трамп на инаугурации новоизбранного Президента США, ее мужа Дональда Трампа. Мир ищет знаки и смыслы в наряде первой леди, обсуждает концепцию ее стиля в аспекте времени, многие "прочитали" в образе Мелании даже намеки на нюансы личных отношений с мужем, – отметила дизайнер. – Позволю себе две точки зрения: дизайнерскую и просто женскую".

По словам Гресь, ей как дизайнеру образ Мелании Трамп на инаугурации импонирует, поскольку в нем продумана каждая деталь.

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

"Она имеет почти идеальные природные данные, много лет модельной профессии за плечами, и, естественно, она прекрасно умеет носить одежду и убедительна в своих образах. К ее услугам – американская и мировая фэшн-индустрии, – добавила Виктория Гресь. – Образ на инаугурации соответствовал всем законам жанра: цвет, силуэт пальто, ретро-стилистика и акцент на головном уборе, прекрасно выдержанные пропорции всего образа – все на своих местах и несет правильную информационную нагрузку о роли первой леди".

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Дизайнер отметила, что в аутфите Мелании очень хорошо можно увидеть образ сильной и волевой женщины, которая уверена в себе. Она добавила, что выбор наряда на инаугурацию полностью соответствует негласному закону первой леди. Мелания Трамп подала четкие месседжи о себе, продемонстрировала свои преимущества, не угождает и не прячется за различными масками-образами. А плюсом также послужили лаконичность и сдержанность.

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Главное правило стиля первых леди

"Жаклин Кеннеди сформулировала современную концепцию имиджа First Lady. "Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди", – говорила жена Джона Кеннеди, – И, пожалуй, выбор Мелании Трамп полностью соответствует этому негласному закону первой леди".

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Как родилась традиция обсуждать имидж первой леди

Дизайнер провела модный экскурс. Уточняется, что концепция обсуждать образ первых леди зародилась в США 175 лет назад. Это произошло во время похорон жены 4-го президента Джеймса Мэдисона – Долли. Однако в активную фазу такая традиция вошла позже. Виктория Гресь пояснила, что причины популярности первых леди бывают разными: от нарядов, разницы в возрасте, экстравагантных поступков до социальной активности и народной любви.

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

"Достаточно вспомнить Хиллари Клинтон, которая сама построила политическую карьеру, была Госсекретарем США и считается одним из лучших юристов страны за всю историю; первая темнокожая первая леди Мишель Обама; красавица и умница Грейс Келли; Нэнси Рейган, которая в результате масштабного опроса уже в 2000-е годы была признана лучшей первой леди США; Карла Бруни, которая прославилась задолго до замужества; Эва Перон, которую называли духовным лидером нации; Брижит Макрон, известная благодаря экстравагантной любовной истории с будущим президентом. И это далеко не весь список, – добавила дизайнер. – И, конечно, особняком в этом списке стоит Джеки Кеннеди - именно с нее начался отчет того времени, когда стиль первой леди вошел в мировую повестку дня и стал как будто самым ожидаемым информационным поводом для всех авторитетных и влиятельных СМИ".

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Уточняется, что Жаклин Кеннеди тратила много времени и усилий на формирование своего гардероба. Более того, у нее была особая миссия: покончить со стереотипом о том, что США – страна безвкусицы. С тех пор главным правилом стиля первых леди была женственность и сдержанность.

"Кстати, всем, кто иронично считает, что шляпа Мелании войдет в историю больше, чем сама инаугурация, глубоко ошибаются. Титул "самой известной шляпы инаугурации" принадлежит Грейс Кулидж, – сообщила дизайнер. – В 1925 году, на инаугурации 30-го президента США Калвина Кулиджа, именно его жена Грейс вызвала настоящий ажиотаж своим головным убором. На ней был цилиндр, напоминающий цилиндр мужа, только серый и украшенный перьями".

Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

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