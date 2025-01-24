Легенда украинской моды Виктория Гресь раскрыла посыл образа Мелании Трамп на инаугурации и назвала главное правило стиля первых леди

Образ первой леди США Мелании Трамп на инаугурации мужа продолжают активно обсуждать во всем мире. Кто-то высоко оценил наряд иконы стиля, но нашлись и те, кому ее лук не понравился.

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Легендарная украинская дизайнер Виктория Гресь в комментарии OBOZ.UA проанализировала образ Мелании. Также она рассказала о главном правиле стиля первых леди.

Все на своих местах

"Только ленивый уже не высказался на тему имиджа Мелании Трамп на инаугурации новоизбранного Президента США, ее мужа Дональда Трампа. Мир ищет знаки и смыслы в наряде первой леди, обсуждает концепцию ее стиля в аспекте времени, многие "прочитали" в образе Мелании даже намеки на нюансы личных отношений с мужем, – отметила дизайнер. – Позволю себе две точки зрения: дизайнерскую и просто женскую".

По словам Гресь, ей как дизайнеру образ Мелании Трамп на инаугурации импонирует, поскольку в нем продумана каждая деталь.

"Она имеет почти идеальные природные данные, много лет модельной профессии за плечами, и, естественно, она прекрасно умеет носить одежду и убедительна в своих образах. К ее услугам – американская и мировая фэшн-индустрии, – добавила Виктория Гресь. – Образ на инаугурации соответствовал всем законам жанра: цвет, силуэт пальто, ретро-стилистика и акцент на головном уборе, прекрасно выдержанные пропорции всего образа – все на своих местах и несет правильную информационную нагрузку о роли первой леди".

Дизайнер отметила, что в аутфите Мелании очень хорошо можно увидеть образ сильной и волевой женщины, которая уверена в себе. Она добавила, что выбор наряда на инаугурацию полностью соответствует негласному закону первой леди. Мелания Трамп подала четкие месседжи о себе, продемонстрировала свои преимущества, не угождает и не прячется за различными масками-образами. А плюсом также послужили лаконичность и сдержанность.

Главное правило стиля первых леди

"Жаклин Кеннеди сформулировала современную концепцию имиджа First Lady. "Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди", – говорила жена Джона Кеннеди, – И, пожалуй, выбор Мелании Трамп полностью соответствует этому негласному закону первой леди".

Как родилась традиция обсуждать имидж первой леди

Дизайнер провела модный экскурс. Уточняется, что концепция обсуждать образ первых леди зародилась в США 175 лет назад. Это произошло во время похорон жены 4-го президента Джеймса Мэдисона – Долли. Однако в активную фазу такая традиция вошла позже. Виктория Гресь пояснила, что причины популярности первых леди бывают разными: от нарядов, разницы в возрасте, экстравагантных поступков до социальной активности и народной любви.

"Достаточно вспомнить Хиллари Клинтон, которая сама построила политическую карьеру, была Госсекретарем США и считается одним из лучших юристов страны за всю историю; первая темнокожая первая леди Мишель Обама; красавица и умница Грейс Келли; Нэнси Рейган, которая в результате масштабного опроса уже в 2000-е годы была признана лучшей первой леди США; Карла Бруни, которая прославилась задолго до замужества; Эва Перон, которую называли духовным лидером нации; Брижит Макрон, известная благодаря экстравагантной любовной истории с будущим президентом. И это далеко не весь список, – добавила дизайнер. – И, конечно, особняком в этом списке стоит Джеки Кеннеди - именно с нее начался отчет того времени, когда стиль первой леди вошел в мировую повестку дня и стал как будто самым ожидаемым информационным поводом для всех авторитетных и влиятельных СМИ".

Уточняется, что Жаклин Кеннеди тратила много времени и усилий на формирование своего гардероба. Более того, у нее была особая миссия: покончить со стереотипом о том, что США – страна безвкусицы. С тех пор главным правилом стиля первых леди была женственность и сдержанность.

"Кстати, всем, кто иронично считает, что шляпа Мелании войдет в историю больше, чем сама инаугурация, глубоко ошибаются. Титул "самой известной шляпы инаугурации" принадлежит Грейс Кулидж, – сообщила дизайнер. – В 1925 году, на инаугурации 30-го президента США Калвина Кулиджа, именно его жена Грейс вызвала настоящий ажиотаж своим головным убором. На ней был цилиндр, напоминающий цилиндр мужа, только серый и украшенный перьями".

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