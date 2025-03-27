В России заявили, что Настя Каменских готова выступить для россиян и назвали условия: команда певицы отреагировала

Российские пропагандисты запустили очередной "вброс", заявив, что украинская певица Настя Каменских якобы готова выступать для российской аудитории на закрытых мероприятиях за границей. Они ссылаются на "собственные источники" и даже называют ориентировочный гонорар – 50 тысяч евро за 40-минутный концерт (около 2,23 миллиона гривен).

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Также в росмедиа утверждают, что потенциальные заказчики могут договориться об исполнении певицей ее старых русскоязычных хитов, если удовлетворят определенные требования. Якобы менеджмент Каменских тщательно проверяет гражданство организаторов и гостей, а также их сферу деятельности, прежде чем принять предложение.

Российские медиа даже подробно описали концертный райдер артистки: перелет бизнес-классом, пятизвездочный отель, требования к гримерке и питанию, включающему даже миндальное молоко. Этим пропагандисты пытаются создать впечатление, что Настя Каменских, несмотря на публичную поддержку Украины, якобы готова работать на российскую аудиторию ради прибыли.

Как отреагировали у певицы

Менеджмент певицы опроверг информацию, заявив, что это очередной фейк, предназначенный для дискредитации украинских артистов. В комментарии для ТСН в пресс-службе Каменских подчеркнули, что она не выступает в России, не дает концертов для россиян и не работает с теми, кто поддерживает войну.

"Выступления в РФ или для россиян и всех тех, кто поддерживает агрессию против Украины, невозможны. Не будем засорять наше инфопространство ложными новостями с враждебных сайтов, а сосредоточим внимание на действительно важных вещах", – отметили представители артистки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских на фоне слухов о проблемах с Потапом заговорила о конце отношений.

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