'Таки развелись?' Каменских на фоне слухов о проблемах с Потапом заговорила о конце отношений

Брак Насти Каменских и Потапа не раз становился предметом обсуждений в медиа и на просторах соцсетей. Несмотря на то, что звездные супруги часто опровергали слухи о своих разногласиях, в последнее время на фоне новых заявлений и изменений в их жизни эти разговоры приобрели особую остроту. Песня Bloody Mary, которую певица представила публике, стала одним из самых ярких сигналов, что, возможно, происходят изменения в ее личной жизни.

Видео дня

В композиции, рассказывающей о любви, не оправдавшей ожиданий, Каменских признается, что именно из-за личных переживаний она создала это музыкальное произведение. В песне говорится о боли от потери, но также и о принятии, что у каждой истории есть свой конец. Это не могло оставить равнодушными поклонников, и сразу возникли вопросы – является ли эта песня отражением личных переживаний артистки на фоне ее отношений с Потапом.

"Когда мы заканчиваем порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся лицом к лицу с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации – от острой боли до понимания, что все лучшее впереди", – поделилась артистка.

"Таки развелись?" – поинтересовались украинцы у артистки, которая не комментирует свои отношения.

Слухи о разводе Потапа и Каменских появились в 2023 году. Тогда сеть облетела информация, что рэпер якобы предал свою жену, что привело к временному разрыву. Певица и продюсер всячески опровергали эти домыслы даже несмотря на то, что давно не появлялись вместе на публике. Каменских вернулась в Украину, тогда как Потап развивает карьеру в США, где выступает под псевдонимом Славик Балаган.

Не так давно Потап на одном из концертов публично опроверг слухи о разводе, заверив, что их брак официально зарегистрирован в США и что он не намерен расставаться с Каменских.

"Я женился на Насте Каменских в Америке, да. И мне п*здец, если я с ней расстанусь. Поэтому ни хр*на, ни хр*на. Конечно, у меня несколько друзей развелись: часы, трусы – все забрали", – рассказал Потап.

Однако пользователи заметили несоответствие его словам. Как выяснилось, их брак был зарегистрирован в Украине, поэтому подпадает под украинское законодательство, а не под американское. Однако обмен обетами в Лас-Вегасе мог стать основанием для подобных заявлений.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потапа и Каменских впервые за многие месяцы заметили вместе. В течение длительного времени по сети ходят слухи, что пара распалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!