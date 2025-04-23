В России придумали новый способ наказывать звезд за антивоенную позицию: первыми под удар попали украинец и белорус

В стране-агрессоре России не устают придумывать новые методы наказания для звезд, которые откровенно высказались против кровавой политики Кремля. Если раньше за антивоенную позицию знаменитостей вносили в список "иноагентов", то теперь начали лишать их гражданства РФ.

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Как отмечают росмедиа, первыми попали под удар белорусский стендапер Слава Комиссаренко и украинский юморист Дмитрий Романов. По инициативе ФСБ их не только лишили российского паспорта, но и запретили въезд в страну-агрессора.

В спецслужбе заявили, что во время своих концертов в Европе комики "выступают против проведения "СВО", а также "транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России". Как убеждены в ФСБ, такая деятельность артистов угрожает национальной безопасности РФ.

Стоит отметить, что первоначально у Славы Комиссаренко был паспорт Беларуси. Однако с 2020 года стендапер начал откровенно высмеивать и критиковать нелегитимного президента Александра Лукашенко, из-за чего у него возникли проблемы с властью. Чтобы обезопасить своих родителей от преследований на родине, юморист вывез их в Москву, где впоследствии начал жить и сам. В конце 2021 года Комиссаренко получил гражданство России, однако долго находиться в стране не смог. В 2022-м КГБ Беларуси объявил комика в розыск, поэтому он уехал в Киев.

Уже в конце 2024 Славу Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам лишения свободы на родине. Его обвинили в "разжигании вражды", "клевете" и "оскорблениях" Лукашенко по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Со своей стороны Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, однако в 2010 переехал в Москву, а через восемь лет получил российское гражданство. Артист продолжал развивать карьеру в стране-агрессоре после аннексии Крыма в 2014-м, однако начало полномасштабной войны оказало большое влияние на его позицию. Комик уехал из РФ и даже работал на складах с гуманитарной помощью для украинцев в Польше.

"То, что произошло в этом году 24 февраля, задело меня полностью. Это затронуло меня гораздо ближе. Это коснулось моих друзей, мою семью. И можно долго говорить о том, что я "переобулся", но у меня было одно мнение – стало другое. Вот так случилось. Мы можем расценивать мое прошлое как то, что я малодушничал, поступил неправильно. На тот момент я этого не понимал. Я это понял только сейчас", – говорил стендапер.

Кстати, ранее Дмитрий Романов признавался: абсолютно не будет расстроен, если его лишат гражданства РФ. Более того, юморист заявлял, что мог бы сжечь российский паспорт. Кроме того, уроженец Одессы говорил: считает абсурдным тот факт, что свободолюбивую Украину пришла "асвабаждать" страна "рабов" Россия.

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