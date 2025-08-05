В России нашли 'тайный дом' Андрея Макаревича за $875 тысяч: что увидели на территории. Фото

Российские пропагандистские медиа утверждают, что нашли в Подмосковье якобы недвижимость Андрея Макаревича – лидера группы "Машина времени", который уже давно выехал из России и сейчас проживает в Израиле. По их версии, музыкант владеет двухэтажным коттеджем в селе Подушкино Московской области, хотя сам неоднократно заявлял, что в РФ у него ничего не осталось.

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В материале утверждается, что Макаревич приобрел имение еще в 2000-х годах и оформил его на себя в 2008 году. В дополнение к просторному дому – участок площадью 15 соток. Сейчас стоимость недвижимости оценивается в примерно 70 миллионов рублей, что равняется около $875 тысяч. Отмечается, что дом расположен неподалеку от дома российского актера Леонида Ярмольника.

Пропагандисты сообщают, что соседи в последний раз видели Макаревича возле поместья около шести лет назад. С тех пор дом пустует, однако не выставляется на продажу и находится под постоянной охраной. Они утверждают, что ежемесячно за безопасность недвижимости якобы платят около 5 тысяч рублей, а территорию периодически посещает уборщик.

На опубликованных кадрах видно, что здание нуждается в уходе – двор зарос, растения дичают, окна грязные, а на фасаде видны следы плесени. Как заявляют источники, поместье выглядит заброшенным, хотя регулярно поддерживается в минимальном порядке.

Ситуацию усугубляет тот факт, что сам Андрей Макаревич неоднократно заявлял в публичном пространстве, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он покинул РФ окончательно и "потерял там все" – и друзей, и работу, и недвижимость. Музыкант переехал в Израиль, где сейчас живет с семьей.

Никаких официальных подтверждений со стороны артиста относительно владения домом пока нет. Макаревич также не комментировал информацию, распространенную росмедиа, поэтому неизвестно, действительно ли речь идет о его собственности. Не исключено, что информацию о якобы "тайном доме" могли использовать как инструмент дискредитации артиста, который открыто выступил против войны.

Напомним, Андрей Макаревич – один из немногих артистов, который открыто осудил российское вторжение в Украину еще в 2014 году, а после 2022-го окончательно порвал с путинским режимом. В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло его в перечень так называемых "иноагентов".

Ранее OBOZ.UA писал, что в соцсетях набирают обороты ничем не подтвержденные слухи об Андрее Макаревиче, который последние несколько лет живет в Израиле. В русскоязычном интернете распространялись сообщения, якобы музыканта взяли в плен иранские военные, считая его израильским пилотом.

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