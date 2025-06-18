'Я пленен Ираном'. В сети распространились ужасные слухи о Макаревиче, который живет в Израиле: певец прокомментировал

В соцсетях набирают обороты ничем не подтвержденные слухи об Андрее Макаревиче – лидере легендарной группы "Машина времени", который последние несколько лет живет в Израиле. За последние дни в русскоязычном интернете распространялись сообщения, якобы музыканта взяли в плен иранские военные, считая его израильским пилотом. Также распространялись версии, что он сбежал в США, остался без денег, не поддерживает Израиль или вообще молчит о войне.

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74-летний артист не выдержал и дал публичный ответ на своей странице в Facebook. В свойственной себе ироничной манере Макаревич не только опроверг фейки, но и высмеял авторов таких выдумок, назвав их "ботами, полуботами и говнометами".

"За те три с половиной года, пока я живу в Израиле, вы ни на один день не оставили меня своим неусыпным вниманием, благодаря чему ваша русскоязычная аудитория не может забыть о факте моего существования. Спасибо вам большое, это прекрасная бесплатная реклама. Правда, много глупостей", – написал певец.

Далее он перечислил фантазии, которые успел прочитать о себе за несколько дней: побег из Израиля, гастроли в Европе, материальные затруднения, содержание женой, молчание относительно конфликта с Ираном и даже – что его захватили иранцы.

"Главное то, что я пленен Ираном как израильский военный летчик. Круто!" – саркастически отметил Макаревич.

Музыкант подчеркнул, что сейчас находится в Израиле вместе с семьей, чувствует себя хорошо, поддерживает Армию обороны Израиля и верит в ее победу.

"Я не сбежал и не уехал, мы с семьей в Израиле, все у нас хорошо, мы живы и будем жить. Что касается израильской агрессии – нет, я не набрал воды в рот, мы поддерживаем нашу армию всеми силами и очень верим в ее скорейшую победу", – подчеркнул он, в завершение добавив эмоциональное: "И очень вас прошу, идите вы уже все в задницу!"

Не осталась в стороне и жена артиста Эйнат Кляйн, израильский винодел и тревел-блогер. 16 июня она сообщила, что ее автомобиль мобилизовала Армия обороны Израиля для нужд фронта. Несмотря на это, она пытается сохранять юмор.

"Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали – кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. Моя крошка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и здоровой)", – написала Кляйн в Facebook.

Напомним, Андрей Макаревич – один из немногих представителей российского шоу-бизнеса, который открыто выступил против полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это его внесли в российский "реестр иноагентов", а пропагандистские медиа систематически распространяют фейки о нем. С начала войны в Израиле он также поддерживает защитников своей новой родины.

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