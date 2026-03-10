В Нью-Йорке нашли 'двойника' Джона Кеннеди-младшего на фоне популярности сериала 'История любви'

Фигура Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего привлекает все больше внимания аудитории на фоне популярности сериала "История любви" от режиссера Коннора Хайнса. 8 марта в Нью-Йорке даже организовали конкурс "двойников", где собралось немало мужчин, которые имели много общих черт с журналистом. Почти все участники пытались так или иначе воспроизвести стиль Джона Кеннеди-младшего, но одержать победу удалось лишь одному из них – 31-летнему уроженцу Стэмфорда Джулиану де Винсентису.

Он прибыл на соревнования в черной майке, шортах, кепке и солнцезащитных очках, а свои мышцы уверенно демонстрировал, катаясь среди толпы на роликовых коньках. Такой ход стал хорошей отсылкой к Кеннеди-младшему, который любил заниматься этим видом спорта. Как отмечает Vanity Fair, победа принесла мужчине денежный приз в размере 250 долларов (10 925 грн).

"Для меня большая честь, что меня сравнивают с таким выдающимся деятелем, как Дж. Ф. Кеннеди-младший. Такое случилось всего один раз, три года назад на шоссе Вест-Сайд. Я катался на роликах, и пожилой мужчина сказал мне, что я похож на него. Джон Кеннеди-младший был настоящей легендой", – прокомментировал свою победу Джулиан де Винсентис изданию New York Post.

Что интересно, на такое-себе звание "двойника" Джона Кеннеди-младшего претендовали мужчины из кардинально разных сфер деятельности: актеры, модели, блогеры и технические консультанты. Некоторые из них заблаговременно готовились к конкурсу, выбирая соответствующую одежду, тогда как другие просто оказались рядом в момент проведения мероприятия и не смогли пройти мимо.

На соревнования пришло посмотреть и немало девушек. Большинство из них, даже не замечая того, воспроизводили в своих образах элегантный стиль возлюбленной журналиста – Кэролин Бессетт-Кеннеди.

