В Латвии наказали российского актера Козловского, который осудил войну, но впоследствии 'переобулся': его постигла та же участь, что и дочь Пугачевой

Российский актер Даниил Козловский, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступал против войны, попал в список нежелательных лиц в Латвии. Министерство иностранных дел страны приняло решение запретить ему въезд на неопределенный срок.

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Как отметила глава МИД Байба Браже, такие ограничения применены из соображений безопасности в соответствии с иммиграционным законодательством страны. В перечень также внесены еще два артиста – рэпер Вадим Мотылев (известный как Slimus) из Казахстана и исполнитель Пона Понге, которого часто сравнивают с Юрой Шатуновым, пишут росмедиа. Все трое теперь официально объявлены персонами нон грата на территории Латвийской Республики.

Как сообщила Байба Барже, решение было принято в соответствии со статьей 61 Закона об иммиграции.

После 2022 года Даниил Козловский был одним из немногих представителей российской культурной элиты, кто открыто высказывался против войны в Украине. На него даже неоднократно поступали доносы от прорежимных активистов. В 2024 году актер выступал с моноспектаклем в Риге, однако после трехлетней паузы неожиданно вернулся в театральное пространство РФ.

Его недавний авторский проект, представленный в Москве, привлек внимание не только зрителей, но и тех, кто внимательно следит за "переобуваниями" артистов. Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что возвращение Козловского стало возможным только благодаря "могущественным покровителям". По ее словам, договориться удалось настолько удачно, что актеру теперь больше не будут чинить никаких препятствий.

"Получилось договориться – и проблем ему больше устраивать не будут", – написала Собчак в своем Telegram-канале. В то же время она отметила, что у Ивана Урганта ситуация совсем другая – его, в отличие от Козловского, так и не допустили к публичному пространству из-за отсутствия достаточной "протекции".

Интересно, что подобная ситуация недавно произошла с Кристиной Орбакайте – дочерью Аллы Пугачевой. В конце апреля латвийские власти также запретили ей въезд в страну. Причиной стало то, что певица выступала в аннексированном Крыму и участвовала в мероприятиях, которые, по оценке Службы государственной безопасности Латвии, поддерживали российскую агрессию.

Орбакайте, которая в последнее время гастролирует только за рубежом, должна была провести концерт в Латвии этим летом. Теперь шоу отменено. Кроме того, запрет лишил ее возможности встретиться с матерью в Юрмале, где Алла Пугачева традиционно отдыхает летом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даниил Козловский собрался с концертами в Европу. Интересно, что в РФ у него работы не было из-за осуждения терроризма Кремля, хоть артист пел оды России и россиянам так рьяно, что ему поверил даже судья.

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