В коже и цветах: дочь-подросток Николь Кидман показала эпатажный образ на Неделе высокой моды. Фото

17-летняя дочь Николь Кидман – Сандей Роуз – приняла участие в показе новой коллекции одежды французского бренда Christian Dior во время Недели высокой моды в Париже. Юная модель покорила публику эпатажным и в то же время элегантным образом от дизайнера Джонатана Андерсона.

Сандей Роуз вышла на подиум в черном тренче с эффектом крокодиловой кожи, изюминкой которого стал объемный декор в виде сиреневого цикламена на левом лацкане. Эффектный образ гармонично дополняли туфли на каблуках с открытыми носками, украшенные цветами. Фотографии с модного мероприятия дочь знаменитости опубликовала в своем Instagram.

Дизайнер решил не перегружать аутфит Сандей Роуз аксессуарами. Волосы 17-летней модели зачесали назад, чтобы открыть лицо, а макияж сделали в нюдовых оттенках.

Стоит отметить, что Сандей Роуз не впервые становится звездой показа Christian Dior. В октябре прошлого года она продемонстрировала на подиуме сдержанный образ из коллекции весна/лето 2026. Сандей Роуз вышла на публику в серой хлопковой блузе, скомбинированной с черными брюками и мокасинами.

А вот дебютировала как модель дочь Николь Кидман в 2024 году. Тогда Сандей Роуз появилась на подиуме во время показа коллекции весна-лето 2025 бренда Miu Miu в Париже. Она открыла модное шоу в белом платье, гетрах и туфлях с открытым мысом.

Что интересно, чтобы развивать модельную карьеру, Сандей Роуз должна соблюдать определенные условия, установленные ее родителями – Николь Кидман и Китом Урбаном. Девушка рассказывала: "Есть два главных правила. Первое – я не могла заниматься любой работой в сфере моды, пока мне не исполнилось 16 лет. Второе – школа всегда должна быть на первом месте. Сначала я это ненавидела, но сейчас я очень рада, что эти правила существуют, потому что они помогают мне сохранять здравый ум".

