В Каннах отгремела 'самая дорогая свадьба года' украинской королевы красоты: Меладзе вышел из тени, а Галкин пел Иво Бобула

В Каннах на Лазурном берегу Франции состоялась роскошная свадьба грузинского IT-бизнесмена Ники Ломиа и 24-летней модели из Украины Ники, которую уже называют одним из самых дорогих частных праздников года. Торжество прошло в историческом поместье с видом на Средиземное море, а среди приглашенных и артистов были звезды мирового уровня.

Праздник организовали в особняке, построенном еще в 1919 году. Ведущим церемонии стал Максим Галкин, который не только модерировал событие, но и выступал с песнями, некоторые из которых были украинскими. OBOZ.UA расскажет, что известно о "самой дорогой свадьбе года".

В частности, во время празднования артист представил импровизационные выступления, среди которых прозвучали и песня из репертуара украинского певца Иво Бобула – "Розмова з тобою", а также другие известные российские композиции.

По данным росмедиа, его гонорар за вечер составил около 130 тысяч долларов. Сам Галкин в Instagram написал, что очень любит свою профессию и показал фото, сделанные на свадьбе.

Кроме Галкина, там появился Валерий Меладзе, который исполнил свои известные хиты, в частности "Самба белого мотылька" и "Салют, Вера!". Источник отмечает, что певец получил за выступление более 170 тысяч долларов. Артист, который ни разу не высказался о войне в Украине и тихо живет в Испании, фактически объяснил свою политическую позицию.

Хедлайнером вечера стал пуэрториканский певец Рики Мартин, известный хитом Livin' La Vida Loca. Его участие в праздновании, по оценкам, обошлось организаторам примерно в 1,5 миллиона долларов.

Гостей угощали блюдами высокой кухни, среди которых – стейк шатобриан, а также дорогим шампанским. Вся программа мероприятия велась на русском и украинском языке, что слышно на опубликованных невестой InstaStories.

Что известно о женихе и невесте

Жених Ники Ломиа – уроженец Грузии, который вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию, специализирующуюся на разработке азартных игр. Его бизнес также работает в Европе. Отметим, что в повседневной жизни мужчина общается на русском.

Невеста Ника – украинская модель из Харькова, которая ранее участвовала в конкурсе "Мисс Украина". Сейчас она проживает в Монако и продолжает модельную карьеру, хоть и не так интенсивно, как раньше. Из Украины она уехала из-за войны.

В Instagram она рассказывала немного деталей о личной жизни, где раскрыла, что первое свидание с Ники Ломиа происходило в заведении быстрого питания: "Мое первое свидание с мужчиной состоялось в "Макдональдсе". Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком".

