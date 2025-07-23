В Болонье, Италия, отменили выступление прокремлевского пианиста украинского происхождения Александра Романовского. Он должен был отыграть концерт под названием "Любимый Шопен" 5 августа на площадке Giardini di Porta Europa, однако этого так и не произойдет, ведь местные власти не хотят видеть на своей сцене артиста, который играл в разбомбленном россиянами Мариуполе.

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Соответствующее решение принял мэр Болоньи Маттео Лепоре и спонсоры мероприятия. Об этом на личной странице в соцсети X сообщил сенатор Марко Ломбардо.

"Решение об отмене концерта Александра Романовского в Болонье мэра Маттео Лепоре является правильным и своевременным. От Казерты до Болоньи, когда гражданское общество действует вместе с институтами, демократия защищается от иностранного вмешательства", – написал государственный деятель.

Стоит отметить, что о выступлении Александра Романовского перед разрушенным драмтеатром в Мариуполе в 2022 году напомнили представители Либерально-демократической партии Болоньи. Они подчеркнули, что решение отменить выступление пианиста не о цензуре, а сознательной позиции: "Это понимание, на чьей ты стороне. И мы всегда будем с теми, кто сопротивляется, с теми, кто страдает, с теми, кто борется за свободу. Пока мы будем там, музыка режима не будет иметь сцены. Свобода уже имеет свой саундтрек. И мы здесь для того, чтобы сделать его громче".

Сам же Романовский заявлял, что хотел поддержать людей, которые "страдают на востоке Украины", а выступление назвал "вкладом в примирение". Из-за концерта на руинах Мариуполя руководство Королевского колледжа музыки в Лондоне отстранило пианиста от работы.

Заметим, что Александр Романовский родом из Днепропетровской области. Со временем он переехал в Италию, а в 2011 году получил гражданство иностранного государства.

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