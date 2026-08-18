В честь бабушки-королевы: британская принцесса Евгения назвала имя новорожденной дочери

Британская принцесса Евгения, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась с миром именем своей новорожденной дочери. Девочку назвали Аделаида Элизабет Аннина Бруксбенк – ее имя объединило в себе историю Англии и Португалии.

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В частности, таким образом родители отдали дань уважения Елизавете II – бабушке Евгении и прабабушке их ребенка. Об этом принцесса Евгения сообщила в Instagram 17 августа, через две недели после родов.

"Сегодня исполняется две недели с того дня, как мы встретили нашу доченьку в этом мире. И с тех пор мы проводим самое особенное, уютное и наполненное любовью время", – написала она.

Евгения опубликовала несколько снимков, на которых можно увидеть маленькую Аделаиду и двух ее старших братьев – Августа и Эрнеста.

"Мы очень рады представить вам Аделаиду Элизабет Аннину Бруксбенк. Ее имя происходит от имен трех людей, которых мы любим и которыми восхищаемся – как в прошлом, так и сейчас, в частности ее прабабушки, которую мы храним в наших сердцах. Ее имя – часть истории Англии и Португалии – двух стран, которые мы любим и считаем своим домом", – подписала снимки Евгения.

Как пишет Sky News, считается, что имя Аделаида было выбрано в честь королевы Аделаиды (1792-1849), супруги британского короля Вильгельма IV. Оно также может быть связано с Марией Аделаидой Португальской – героиней движения сопротивления времен Второй мировой войны, которая выжила после смертного приговора гестапо, а также была представительницей династии Браганса и внучкой португальского короля Мигеля I.

Имя Аннина было выбрано с учетом личных связей Евгении и Джека, о которых не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, британская принцесса Евгения и ее супруг, предприниматель Джек Бруксбенк, в третий раз стали родителями. Племянница короля Чарльза III родила девочку в одной из больниц Лиссабона, Португалия.

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