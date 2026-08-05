Племянница Чарльза III в третий раз родила, но ребенок появился на свет не в Великобритании: почему роды прошли в другой стране

Британская принцесса Евгения и ее супруг, предприниматель Джек Бруксбенк, в третий раз стали родителями. Племянница короля Чарльза III родила девочку в одной из больниц Лиссабона, Португалия.

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Радостную новость Ее Высочество сообщила на официальной странице в Instagram. Принцесса опубликовала первое фото маленькой дочери и отметила: "Джек и я очень рады объявить о рождении маленькой Бруксбенк! Мы безгранично любим нашу девочку".

О пополнении в британской королевской семье сообщил и Букингемский дворец. Как указано в заявлении, третий ребенок принцессы Евгении родился 3 августа с весом около 2,72 килограмма. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Дочь принцессы в настоящее время занимает 15-е место в очереди на трон, однако не будет иметь официального титула "Ее Королевское Высочество".

Стоит отметить, что решение племянницы Чарльза III родить за границей является довольно редким случаем для членов семьи британской монархии, входящих в прямую линию престолонаследия. Однако для новоиспеченных родителей Португалия имеет особое значение.

В 2022 году принцесса Евгения и Джек Брукс фактически начали жить на две страны, что было связано со сменой работы предпринимателя, пишет People. Ранее он был послом бренда текилы Casamigos, созданного Джорджем Клуни и Рэндом Гербером, а теперь занимает должность в риэлторской компании. Семья приобрела дом в Португалии и, как отмечала принцесса Евгения, наслаждается жизнью в этой стране.

"Португалия – это мечта, ведь я могу пойти в супермаркет в спортивной одежде, с волосами, собранными на макушке, и мне на это наплевать. Никому до этого нет дела", – говорила Ее Высочество.

Напомним, что принцесса Евгения и Джек Бруксбенк впервые стали родителями в 2021 году. Тогда племянница Чарльза III родила мальчика, которому дали имя Август. В 2023 году на свет появился второй сын супругов – Эрнест. Принцесса Евгения старается обеспечить детям спокойное детство, поэтому не показывает их лица в публичном пространстве, однако иногда это удается сделать папарацци.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 53-летняя Кэмерон Диаз в третий раз стала мамой и дала сыну очень символическое имя.

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