В 90 лет умер народный художник Украины Радна Сахалтуев, подаривший миру 'Доктора Айболита' и 'Приключения капитана Врунгеля'

31 августа на 91-м году жизни умер народный художник Украины, мультипликатор, график и плакатист Радна Сахалтуев. О смерти художника сообщил кинокритик Сергей Трымбач, но причину не раскрывает.

По его словам, Сахалтуев оставил после себя уникальное творческое наследие, сформировавшее целую эпоху украинской анимации. Именно благодаря его таланту мир увидел такие культовые мультфильмы, как "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и "Как казаки в хоккей играли".

"Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возносился над миром обыденности и песнопения, ими вознаграждал всех нас ярким даром видеть нас самих в смеховом позитиве", – вспоминает о нем Сергей Трымбач.

В частности, смерть художника подтвердил "Довженко-Центр": "Ушел из жизни легендарный художник украинской анимации Радна Сахалтуев. Радна Филиппович заслуживает на большое внимание и рецепцию своей разнообразной карьеры. На самую светлую память".

Творческий путь

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ (Бурят-Монгольская АССР, ныне – Россия) в семье служащих. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве, где учился на курсе художника анимационного кино.

После окончания вуза в 1961-м переехал в Киев и присоединился к Творческому объединению художественной мультипликации "Киевнаучфильма". Вместе с режиссером Давидом Черкасским стал соавтором самых популярных мультфильмов советского и украинского производства, которые и сегодня считаются классикой.

Кроме работы в анимации, Сахалтуев в 1970-1980-х годах был ведущим художником сатирического журнала "Перец", иллюстрировал детский журнал "Познайка" и книги в издательствах "Веселка", "Ранок", "Фолио" и других. Его графика отличалась особым юмором и жизнеутверждением.

В 1988 году художнику было присвоено звание заслуженного художника УССР, а в 2008 году – народного художника Украины. Он также был членом Национальных союзов художников и кинематографистов Украины.

Личная жизнь

У Сахалтуева остался сын Адриан, который продолжил дело отца и работает украинским художником-мультипликатором.

