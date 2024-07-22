'В 90-х был тяжелый период': Зеленский рассказал, как родители сделали из него будущего президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем воспитании и как родители способствовали карьере сына в политике. По словам высокопоставленного чиновника, его отец – ученый, а мать инженер.

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"Но в 90-е был тяжелый период. Такие семьи были не богатыми. Ты должен был работать. Так что я должен был работать. Учиться и работать", – объяснил Зеленский в интервью BBC News Украина. Президент считает, что благодаря этому он вырос честным, с любовью к стране и семье.

"Я считаю, что я очень ответственный. Я не могу плохо выполнять свою работу", – добавил политик. Лидер государства отметил, что не считает себя особенным и обязан родителям, в частности, что дали ему юридическое образование в университете. Зеленский продолжил: "Они были иногда очень суровыми со мной. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но у я должен был много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных людей".

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