'У тебя ничего не получится': украинский продюсер рассказал, в чем ему признался Александр Усик

Николай Кучерявый, украинский продюсер артистов музыкального лейбла ENKO, бывший директор популярной группы Kalush Orchestra, а также поэт и автор песен, поделился интересной и очень личной историей своего общения с непобедимым боксером Александром Усиком. Известный не только своей работой в музыкальной индустрии, но и помощью талантливым артистам, Николай Кучерявый часто посещает спортивные тренировочные лагеря перед важными поединками Усика. В этих поездках, по признанию самого продюсера, они с музыкантом Kozak Siromaha не только морально поддерживают спортсмена, но и заряжают его энергией перед боем.

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Однако во время одного из таких визитов Усик поделился очень личными переживаниями, которые, по словам Николая Кучерявого в интервью OBOZ.UA, стали решающими для их общения. Боксер признался, что всю жизнь ему постоянно говорили, что он ничего не достигнет, что не сможет стать великим спортсменом или человеком, меняющим историю. Это стало для Кучерявого очень важным моментом, и он решил поделиться своей личной историей с чемпионом.

"Если хочешь добиться успеха, никогда не слушай людей, которые говорят, что у тебя ничего не получится! Мне так говорили еще из школы. Сейчас все ставят лайки и просят билеты. Просто если ты это читаешь, верь в себя и никогда, никогда не сдавайся!" – рассказывал раньше продюсер.

"Когда он во второй раз победил Тайсона Фьюри, я вспомнил эти слова и признался ему, что в подростковом возрасте слышал то же самое. Мне кажется, всем людям, которые чего-то достигают в жизни или пытаются это сделать, не плывут за серой массой, не просто ходят на работу, получают зарплату, пьют пиво и смотрят телевизор, так говорили..." – поделился Николай Кучерявый.

Продюсер родом из села, где он был единственным, кто интересовался рэпом в те годы. Это вызвало недоумение и непонимание со стороны односельчан. Но, по признанию самого продюсера, это лишь укрепило его желание идти своим путем.

"Я писал стихи и не особенно имел успехи в математике, физике или химии, но немного интересовался зарубежной и украинской литературой. То есть я не был успешным учеником в школе, даже где-то хуже среднего. Жил в тепличных условиях, мама меня берегла, не надо было напрягаться. Уже когда поступил в колледж, понял, что надо учиться, потому что дела не будет, и поставил себе цель – поступить в университет в Киеве", – рассказал он.

Учеба в колледже стала переломным моментом в жизни Николая Кучерявого. Еще в школе он пережил буллинг от преподавателей, но опыт обучения в высшем учебном заведении только подтолкнул его к переменам. "Колледж – это очень крутой период моей жизни, потому что там очень крутые преподаватели, они меня открыли. Из одного из худших учеников в школе я стал одним из лучших студентов", – объяснил Кучерявый.

В те годы он стал одним из 20 счастливчиков, получивших стипендию президента Украины. Ее получают только лучшие студенты из всей страны. Это стало доказательством того, что даже те, кто изначально был вне успеха, могут преодолеть все препятствия и достичь больших высот.

Читайте полное интервью с Николаем Кучерявым в понедельник, 24 марта, с утра.

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