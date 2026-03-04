Умерла звезда 'Далласа' и икона моды 80-х Аннабель Шофилд: ее жизнь забрала тяжелая болезнь

В возрасте 62 лет ушла из жизни британская модель и актриса Аннабель Шофилд, наиболее известная аудитории благодаря роли в культовом сериале "Даллас". Сердце иконы моды 80-х остановилось 28 февраля после борьбы с раком мозга.

Трагическую новость сообщило издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что знаменитость отошла в вечность в Лос-Анджелесе, где в свое время начала развивать актерскую карьеру.

После того, как врачи обнаружили у Аннабель Шофилд страшную болезнь, она делилась с фанатами обновлениями о своем самочувствии на платформе GoFundMe. В последнем посте модель отмечала, что пережила срочную операцию по удалению опухоли из носовой полости. Однако, к сожалению, из-за болезни состояние актрисы постепенно ухудшалось – она теряла вес и чувствовала сильную слабость.

Мелисса Ричардсон, бывшая владелица лондонского модельного агентства Take Two, которое представляло Аннабель Шофилд в начале карьеры, почтила память знаменитости, вспомнив ее творческие достижения.

"Она была одной из любимиц Дэвида Бейли (английский фотограф. – Ред.) и снялась во многих фотосессиях для итальянского Vogue. Она была основателем Take Two – без нее мы никогда не смогли бы достичь такого успеха. Мы любили ее, потому что она была веселой, настоящей, красивой и простой. Она была откровенно преданной, заботливой и, прежде всего, невероятно красивой", – отметила Ричардсон.

Что известно о модели

Аннабель Шофилд родилась 4 сентября 1963 года в городе Лланелли, Уэльс. Она фактически выросла на съемочных площадках, ведь проводила много времени с отцом – продюсером Джоном Д. Шофилдом – который участвовал в создании известных проектов "Роман с камнем", "Джерри Магуайер" и "Лучше не бывает". Со временем Аннабель Шофилд переехала в Лондон, где начала развивать карьеру модели. Она украшала обложки Vogue, а также сотрудничала с брендами Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel и Revlon.

Покорив индустрию моды, знаменитость переехала в Лос-Анджелес. Там Шофилд получила роль Лорел Эллис в прайм-тайм сериале "Даллас", что принесло ей широкую узнаваемость. Позже артистка также появлялась в проектах "Глаз вдовы", "Дум", "Город Эмбер" и других.

Аннабель Шофилд также основала собственную продюсерскую компанию Bella Bene Productions, для которой разрабатывала рекламу и модные проекты. В 2013-м она выпустила роман The Cherry Alignment, вдохновленный ее опытом модели и актрисы в 1980-х.

