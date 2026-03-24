Умерла секс-символ прошлого века Валери Перрин – первая актриса, которая появилась обнаженной на американском ТВ

Американская актриса Валери Перрин, которая получила известность в 1970-х годах и считалась одним из главных секс-символов своего времени, умерла 23 марта 2026 года в возрасте 82 лет. Она ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в результате осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Информацию о смерти подтвердила The New York Times ее близкая подруга, режиссер Стейси Саутер, которая ранее сняла документальный фильм об актрисе. По ее словам, Перрин долгое время боролась с недугом, который ей диагностировали еще в 2015 году.

Валери Перрин вошла в историю американского телевидения как первая актриса, которая появилась обнаженной в эфире на телевидении. Это произошло в 1973 году во время трансляции постановки "Паровая баня" (Steambath) на канале PBS. На тот момент такой шаг вызвал общественный резонанс.

Карьеру Перрин часто связывали с образом сексуально раскованной женщины – она позировала для Playboy и неоднократно соглашалась на откровенные сцены в кино.

Прорывной для нее стала роль Монтаны Уайлдхек в фильме "Бойня номер пять" (1972), экранизации романа Курта Воннегута, о которой Перрин даже не мечтала.

"Актерская игра не была тем, к чему я стремилась. Я была на небольшом ужине, где агент искал кого-то на роль Монтаны Уайлдхек в фильме Джорджа Роя Хилла "Бойня номер пять". Агент увидел во мне что-то и подумал, что я идеально подошла бы для этой роли. Вот так я стала актрисой", – делилась она.

Наивысшего признания Перрин достигла в 1974 году после выхода фильма "Ленни" режиссера Боба Фосса. Она исполнила роль Хани Брюс – жены скандального стендап-комика Ленни Брюса. За эту работу актриса получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Всего за более чем четыре десятилетия карьеры актриса сыграла почти в 70 фильмах и телепроектах, работая вместе с ведущими звездами Голливуда, среди которых Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Джек Николсон и Кристофер Рив.

Валери Перрин родилась 3 сентября 1943 года в Галвестоне, штат Техас, в семье военного. Из-за службы отца детство провела в разных странах, в том числе в Японии. После школы она недолго училась в университете, но оставила учебу и переехала в Лас-Вегас, где работала танцовщицей в шоу-ревю.

В личной жизни актриса пережила трагедию – ее жених Билл Хаарман погиб в 1969 году за месяц до свадьбы. После этого она больше не выходила замуж. У нее остался брат Кеннет.

