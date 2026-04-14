Умерла от 'невыносимо болезненного заболевания': отошла в вечность легенда '1+1' Людмила Клепакова

В понедельник, 13 апреля, остановилось сердце украинской телеведущей и легенды "1+1" Людмилы Клепаковой. В последнее время она боролась с быстротечным "невыносимо болезненным" недугом.

Видео дня

Печальную весть сообщила сценаристка Виктория Бондарь на личной странице в Facebook. В эмоциональном посте она выразила искренние надежды на то, что Клепакова будет чувствовать себя значительно лучше на небесах, ведь умерла на второй день после Пасхи.

"Сегодня (13 апреля. – Ред.) около 4-х утра она покинула этот мир. Мне написала ее сестра Асюня. Мы общались последние месяцы ежедневно. Ася мне давала "отчет" о ходе этой быстрого, невыносимо болезненного заболевания Люси. Клепочки нет с нами с сегодняшнего дня", – говорится в посте.

Об уходе Людмилы Клепаковой в вечность известили и сотрудники "1+1". На Instagram-странице телеканала появилось трогательное сообщение, где коллеги почтили память ведущей, отметив ее профессиональные достижения.

"Здравствуйте! В эфире – "Студия 1+1". Фактически с этих слов Людмилы Клепаковой в сентябре 1995 года началась история телеканала "1+1". Мы помним тот день, как сейчас. Украинское медиапространство всколыхнула ужасная весть – сердце Людмилы остановилось. Искренние соболезнования родным и близким. Мы навсегда будем помнить Людмилу ярким, светлым, профессиональным и искренним человеком, который оставил большой отклик в сердцах миллионов", – указано в публикации.

Прощание с Людмилой Клепаковой состоится 15 апреля в Киеве. Церемония начнется в 15:00 в большом зале крематория на улице Байкова, 16.

Что известно о телеведущей

Во второй половине 1990-х Людмила Клепакова стала одной из самых известных ведущих "1+1". Она была лицом программы "Империя кино" посвященной киноискусству и выдающимся фигурам индустрии. Позже Клепакова сотрудничала с телеканалом "ТЕТ" и выступала в роли медиаэксперта.

"Интеллект, упрямство, любопытство, независимость позволили ей, как и ее отцу (главному редактору "Спортивной газеты" Всеволоду Дмитркоку. – Ред.), сохранить лицо в ту отвратительную эпоху, а в первые годы Независимости вспыхнуть в качестве самой узнаваемой звезды на только что созданном телеканале. Это она впервые произнесла в эфире: "Это 1+1", задав своим образом, талантом, интонацией стандарт уже нового независимого телевидения Украины. Такой она и запомнится через много лет", – поделился воспоминаниями о Людмиле Клепаковой исполнительный продюсер "Суспільного мовлення" Юрий Макаров в разговоре с "Детектором медиа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!