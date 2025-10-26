Умерла Джун Локхарт – звезда 'Лесси' и 'Рождественской песни': актриса дожила до 100 лет

В Голливуде в возрасте 100 лет умерла американская актриса Джун Локхарт, известная своими ролями в телесериале "Лесси" и фильме "Рождественская песня". Она ушла из жизни в четверг, 23 октября, в 21:20 по местному времени в Санта-Монике, штат Калифорния, США.

О смерти актрисы сообщили ее представители журналу People. Причиной стали "естественные" обстоятельства. Рядом с Локхарт в ее последние минуты были дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна.

Похороны артистки будут частными. Семья попросила поклонников не присылать цветы, а вместо этого сделать пожертвования в благотворительные организации.

Джун Локхарт родилась в 1925 году в Нью-Йорке в семье актеров Джина и Кэтлин Локхарт. Дебютировала на сцене в возрасте восьми лет, а уже в 1938-м снялась в киноленте "Рождественская песня", где ее родители также исполняли главные роли. Среди ее ранних фильмов – "Встретимся в Сент-Луисе", "У Адама было четыре сына", "Сержант Йорк" и "Лондонская волчица".

После успешного старта в кино Локхарт покорила Бродвей – за роль в спектакле "Ради любви или денег" в 1947 году она получила премию TONY как лучшая дебютантка. Позже актриса отмечала, что театр требовал больше отдачи, но именно он научил ее дисциплине, которая помогла в дальнейшей телевизионной карьере.

В 1950-х годах Локхарт стала лицом телевидения. Настоящую славу ей принесла роль матери главного героя в культовом сериале "Лесси", за которую она дважды была номинирована на премию EMMY.

Впоследствии она сыграла в научно-фантастическом шоу "Затерянные в космосе" (1965–1968), которое вдохновило целое поколение зрителей – многие признавались, что именно благодаря этому сериалу решили стать ученым.

После этого Локхарт продолжала активно сниматься в телевизионных проектах. В целом ее фильмография насчитывает более 150 работ.

Кроме актерской карьеры, Джун Локхарт активно сотрудничала с NASA – выступала перед работниками агентства, участвовала в запусках шаттлов и даже получила медаль за выдающиеся общественные достижения. В 2014 году она с гордостью отмечала, что ни одна другая актриса не была отмечена этой наградой.

За свой вклад в развитие кино и телевидения Локхарт получила две звезды на Аллее славы в Голливуде – обе открыты в 1960 году.

В личной жизни актриса была замужем за Джоном Ф. Мелони, с которым воспитала двух дочерей. Пара развелась в 1959 году.

