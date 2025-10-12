Умерла звезда 'Крестного отца' Дайан Китон: что известно о ее отношениях с пророссийским Вуди Алленом и почему никогда не вступала в брак

В субботу на 80-м году жизни в Калифорнии умерла оскароносная американская актриса, режиссер и продюсер Дайан Китон. Причину смерти звезды, известной по ролям в культовых лентах "Крестный отец" и "Энни Холл", пока не разглашают. Семья Китон попросила о конфиденциальности в это трудное время.

Видео дня

Уход Дайан Китон, которая родилась как Дайан Холл в Лос-Анджелесе 5 января 1946 года, стал завершением блестящей карьеры, длившейся более полувека. Она вошла в историю кино не только как гениальная актриса, но и как икона стиля, утвердившая моду на мужскую одежду в женском гардеробе, пишет People.

Знаковая карьера в кино

Китон прославилась после роли Кей Адамс в культовой трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, где она сыграла невесту, а впоследствии жену Майкла Корлеоне (Аль Пачино).

Впрочем, не менее знаковым для нее стало сотрудничество с режиссером Вуди Алленом, который еще более 50 лет назад и по сей день является поклонником России, – именно он открыл для зрителей ее актерскую гибкость и создал образ, который позже стал символом американской независимой женщины 1970-х. Их совместный фильм "Энни Холл" принес Китон "Оскар" за лучшую женскую роль и сделал ее иконой стиля.

Многие предполагали, что этот фильм основан на отношениях Китон и Аллена. В 1977 году она прокомментировала в The New York Times: "Это неправда, но в этом есть элементы правды".

Среди других ролей Дайан Китон в кино:

"Отец невесты" (мать невесты),

"Клуб первых жен" (Энни Макдуган-Парадис),

"Утренний подъём" (Колин Пэк),

"Молодой Папа" (личный секретарь Папы),

"Любовь, свадьбы и другие катастрофы" (Сара).

Отношения Дайан Китон с Вуди Алленом и другими голливудскими звездами

Дайан и Вуди встречались в 1960–1970-х, однако их роман был коротким. Несмотря на это, актриса оставалась его близкой подругой почти шесть десятилетий. Их отношения переросли в крепкую дружбу, которая не разорвалась даже после того, как Аллена обвинили в сексуальном насилии против его приемной дочери Дилан Фэрроу.

В отличие от большинства коллег, Китон открыто встала на его защиту, заявив, что "верит в его невиновность". Ее позиция тогда вызвала волну критики в США, особенно после публичных показаний жертвы.

В личной жизни Дайан Китон оставалась исключением среди звезд своего уровня. Она никогда не была замужем, несмотря на отношения с несколькими известными мужчинами, в частности с Аль Пачино и Уорреном Битти.

Объясняя свое решение, актриса говорила, что не готова была к компромиссам, которых требует брак. Вместо этого она сосредоточилась на карьере и усыновила двух детей – девочку Декстер и мальчика Дюка, которых воспитывала самостоятельно.

Кроме актерской деятельности, Китон была режиссером, продюсером, писательницей и фотографом. Ее мемуары Then Again (2012) стали бестселлером в США, а ее неповторимый стиль – с широкополыми шляпами, белыми рубашками и мужскими костюмами – неоднократно отмечался модными журналами как образец вечной элегантности.

Ранее OBOZ.UA писал, какое тревожное признание сделал Оззи Осборн незадолго до смерти. Артист испытывал серьезное беспокойство из-за возвращения в Великобританию после четверти века жизни в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!