Умер Заслуженный артист и легенда украинского телевидения Петр Остапишин

Во Львове умер Заслуженный и народный артист Украины, многолетний диктор и одна из ключевых фигур регионального телевидения Петр Остапишин. Ему было 77 лет.

О смерти телеведущего сообщил его коллега, директор Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи Олег Климович. Причину не разглашают.

Информации о дате и месте прощания пока также нет.

Петр Остапишин был диктором ТРК "Львов" и ведущим старейшей программы львовского телевидения – "Концерт поздравлений". Проект выходил в эфир с 1977 года и просуществовал до 2018-го, а сам Остапишин был его ведущим на протяжении 38 лет. Также он вел программу "Кофе по-львовски".

"Сегодня с глубокой скорбью прощаемся с коллегой – диктором Львовского телевидения, ведущим любимых программ: "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски". Петр Остапишин останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, настоящей интеллигентности и порядочности. Он был голосом эпохи и лицом львовской телевизионной традиции, которую творил с любовью и достоинством. Спасибо за годы служения телевидению, сцене и людям", – написал в Facebook Олег Климович.

Информацию о смерти также подтвердил городской голова Львова Андрей Садовый: "С грустью узнал о смерти легендарного львовского ведущего Петра Остапишина. Десятки лет воскресенье и "Концерт поздравлений" на Львовском телевидении были чем-то большим, чем просто традиция. Это действительно человек-эпоха, лицо львовского телевидения. Ему удалось собирать у экранов невероятное количество людей со всех уголков области. Скорбим и выражаем искренние соболезнования всей общиной".

Воспоминаниями о телеведущем поделилась и диктор и журналистка Виктория Соколовская. По ее словам, Петр Остапишин десятилетиями оставался любимцем телезрителей и человеком, которого хорошо знали и уважали коллеги.

"Его называли лицом Львовского телевидения. Он был ярким, творческим, чрезвычайным. Мы были знакомы 43 года. Его очень любили телезрители, всегда ждали передачи с его участием. Заботливый отец, дедушка, прадедушка. Он прожил яркую, интересную, насыщенную жизнь", – делилась она.

Программа Остапишина, "Концерт поздравлений", имела стабильную зрительскую аудиторию и выходила в течение десятилетий. В 2017 году ее сняли с эфира во время реформирования ТРК "Львов" из-за вопросов, связанных с авторскими правами на музыкальный контент, а в 2018 году Остапишин завершил работу на телевидении.

После увольнения с ТРК "Львов" Петр Остапишин преподавал во львовском филиале Национального университета культуры и искусств.

