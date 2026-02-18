'Умер на кухне съемной квартиры'. Не стало участника культового 'ART-обстрела' Евгения Алябьева

17 февраля умер участник клоунского синдиката "ART-обстрел" Евгений Алябьев. Ему было 58 лет.

Последние свои дни он проживал недалеко от Киева. Трагическую новость сообщил его коллега по проекту Михаил Гумиров в Facebook. Место и дату прощания не указал.

"Ночью покинул этот мир один из самых близких в молодости клоунов из команды "ART-обстрел" Евгений Алябьев. Ты прожил бурную жизнь, а отошел от нас тихо на кухне съемной квартиры под Киевом... Женя, родной, спасибо за молодость. Помяните все, кто знал этого доброго человека..." – написал Гумиров.

В комментариях к посту фанаты выражают соболезнования и делятся воспоминаниями:

"Какое печальное известие. Легкого перехода. Светлая и добрая память".

"Так жаль. Он потерялся, растерялся. Вечный ребенок. Евгений – вечная молодость".

"Как грустно... Помню, как вы были у меня в гостях, и Женя был в восторге от моей шубы, она ему очень нравилась... А еще дети наши росли на вашем "ART-обстреле".

Одна из пользовательниц вспомнила выступления коллектива на стадионе "Динамо" в Киеве в 1980-х годах во время празднования дня рождения газеты "Вечерний Киев". По ее словам, клоуны настолько поразили ее в детстве ярким гримом и поведением, что она сохранила эти воспоминания на всю жизнь и предполагает, что среди артистов был и Алябьев.

"Мне очень жаль, он прожил совсем недолго... Пусть его переход будет удачным, и все то, чего ему здесь не хватает, появится в следующей жизни", – высказалась она.

Что известно об "ART-обстреле"

"ART-обстрел" возник в Киеве в начале 90-х как творческая инициатива молодых артистов, сделавших ставку на живой контакт со зрителем и клоунаду без шаблонов. Сначала это была команда из 6–8 единомышленников, которые выступали на фестивалях, городских праздниках и гастролях, а затем коллектив официально зарегистрировали как частный театр.

Артисты получали награды на международных фестивалях клоунов и пантомимы, представляли Украину за рубежом – от Нидерландов и Германии до Колумбии и Египта. Их приглашали на крупные культурные события, а гастрольная география постоянно расширялась.

Кроме сценических выступлений, коллектив работал и на телевидении: создал цикл юмористических видеоклипов "Маленькие истории "A.-о.", а также присоединился к детским программам "Веселые старты" и "Школа клоунов".

