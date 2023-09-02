Умер Мохаммед Аль-Файед, отец возлюбленного принцессы Дианы, который погиб с ней в ДТП 26 лет назад
На 95-м году жизни скончался египетский миллиардер и по совместительству отец последнего возлюбленного принцессы Дианы Мохаммед аль-Файед. Его сын Доди аль-Файед и экс-жена короля Чарльза погибли 31 августа 1997 года, а предприниматель, как сообщается, умер 30 августа.
Конкретную причину смерти не называют. По данным Daily Mail, бизнесмен ушел из жизни "от старости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мохаммед аль-Файед был владельцем футбольного клуба "Фулхэм" до июля 2013 года, парижской гостиницы Ritz и лондонского универмага Harrods. Последние дни он провел в Лондоне.
В пятницу, 1 сентября, в лондонской Центральной мечети в Риджентс-парке прошла похоронная служба. Миллиардер был похоронен в Барроу Грин Корт, его загородном имении 17-го века, в Окстеде, в семейном мавзолее рядом с сыном Доди.
Именно Мохаммед аль-Файед 26 лет назад уверял поклонников принцессы Дианы, что его сын был единственной настоящей любовью матери Уильяма и Гарри.
Вокруг романа леди Ди в те годы крутилось много слухов. Одни инсайдеры утверждали, что влюбленные намеревались пожениться, а другие опровергали – якобы брак бывшей принцессе нужен был "как сыпь на лице".
Что бы между ними ни происходило, именно с Доди принцесса Диана провела свои последние часы до трагического ДТП. Как известно, автомобиль, в котором ехала пара, разбился на мосту Альма в автомобильном тоннеле в Париже, Франция.
После катастрофы в квартире Доди аль-Файеда было найдено кольцо с надписью Dis-moi Ou ("Скажи "Да"). Квитанция о покупке "обручального кольца" датировалась 30 августа 1997 года. Биографы принцессы Дианы утверждают, что Доди собирался сделать ей предложение именно в тот роковой день.
В феврале 1998 года Мохаммед аль-Файед заявил, что авария явилась результатом заговора, и позже утверждал, что она была организована МИ-6 по заданию королевской семьи. Доказать это ему не удалось. У миллиардера осталось еще 4 детей.
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