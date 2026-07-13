У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

В украинских супермаркетах и магазинах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Объяснить это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Тем не менее, это является нарушением законодательства – а потому, поводом для обращения к руководству заведения с жалобой.

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В то же время, рассказали эксперты "Защиты прав потребителей", именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи. А потому требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут столкнуться с обвешиванием супермаркетах и других торговых заведениях. Т.е. когда фактический вес товара меньше заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут жаловаться на такие заведения.

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