Умер режиссер культового фильма 'Рэмбо: Первая кровь' Тед Котчефф

В возрасте 94 лет оборвалась жизнь канадского режиссера Теда Котчеффа, который создал большое количество разножанровых лент, среди которых триллер "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне и "Уикенд в Берне". Он отошел в засветы 10 апреля.

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Как отмечает The Hollywood Reporter, трагическое известие сообщили члены семьи кинопродюсера. Пока они решили не раскрывать причину смерти знаменитости.

Уильям Теодор Котчефф родился 7 апреля 1931 года в Канаде. Он окончил Университет Торонто, получив образование по специальности "английская литература", после чего начал работать в телерадиовещательной компании. Сначала он был рабочим сцены, а в 24 года стал самым молодым драматическим режиссером страны.

В 1962 году состоялся дебют Теда Котчеффа в индустрии кино, ведь на экраны вышла его картина "Тиара Таити". Три года спустя мир увидел следующую его работу Life at the Top, которая произвела положительное впечатление на итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Котчефф рассказывал, что знаменитый коллега даже звонил ему лично, чтобы попросить совета, как лучше вырезать фрагмент из фильма "Фотоувеличение".

"Я примерно 18 минут предлагал ему разные варианты по сокращению, и, на удивление, он использовал почти все из них", – говорил продюсер.

В 1971-м Тед Котчефф создал триллер "Опасное пробуждение", который принес ему наибольшую узнаваемость и помог закрепиться в индустрии. В 1974 году режиссер выпустил кинокартину The Apprenticeship of Duddy Kravitz, одержавшую победу на Берлинале и номинированную на "Оскар". А вот в 1982 году Котчефф работал над созданием культовой ленты "Рэмбо: Первая кровь". Однако интересно, что, несмотря на безумную популярность проекта, режиссер отказался работать над продолжением истории о ветеране Вьетнамской войны.

"Они предложили мне создать сиквел. После того, как я прочитал сценарий, я сказал: "В первом фильме он никого не убивает. В этом фильме он убивает 75 человек". Казалось, что это празднование Вьетнамской войны, которую я считал одной из самых глупых войн в истории. Пятьдесят пять тысяч молодых американцев погибли, и так много ветеранов покончили жизнь самоубийством. Я не мог сделать такую картину. Конечно, сегодня я мог бы быть богатым человеком – тот сиквел собрал 300 миллионов долларов", – говорил знаменитость.

В 90-е Тед Котчефф начал работать в основном на телевидении. Он был исполнительным продюсером сериала Дика Вульфа "Закон и порядок: Специальный корпус" в течение 13-ти сезонов.

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