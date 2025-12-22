Умер британский певец, автор известного рождественского хита: чем он еще запомнился

Британский певец Крис Ри, широко известный благодаря праздничному хиту Driving Home for Christmas, умер в возрасте 74 лет. Информацию об этом в понедельник, 22 декабря, подтвердила его семья.

Видео дня

Об этом пишет BBC. Семья музыканта объявила о смерти Ри в больнице после короткой болезни.

"Музыка Криса стала саундтреком к жизни многих людей, и его наследие будет жить в песнях, которые он оставил после себя", — говорится в заметке в его аккаунтах в социальных сетях.

Ри получил известность в 70-х и 80-х годах благодаря таким песням, как Fool (If You Think It's Over) и Let's Dance. Его дебютный альбом под названием Whatever Happened To Benny Santini, что является отсылкой на сценический псевдоним, который хотел ему дать звукозаписывающий лейбл, вышел в 1978 году. Трек Fool (If You Think It's Over) впоследствии был номинирован на премию "Грэмми".

Его первый альбом, занявший первое место в чартах, вышел в 1989 году под названием The Road to Hell, а альбом Auberge, выпущенный в 1991 году, также занял первое место.

Любовь Ри к автомобилям и вождению стала вдохновением для многих его песен. Однако в то время, когда он написал свой самый большой хит Driving Home for Christmas, певцу фактически было запрещено управление транспортным средством. Его жена была вынуждена ехать в Лондон, чтобы забрать его и отвезти домой в Мидлсбро – и именно во время этого путешествия он начал писать песню. Мир услышал ее в 1986-м году.

Согласно веб-сайту Ри, песня "рассказывает историю уставшего путешественника, который возвращается домой, момент тепла, юмора и праздничного настроения, который никогда не теряет своей магии".

Его хит часто оказывался в чартах в декабре – в этом году достиг 30-го места в рождественских подборках.

Певец, известный своим праздничным хитом, выпустил в октябре этого года новый альбом под названием The Christmas Album. В альбом, состоящий из восьми треков, вошла эта песня, а также ее обновленная версия 2019 года. Кроме того, там есть песни под названием Footsteps in the Snow, Joys of Christmas и Winter Song.

У певца было много проблем со здоровьем

В возрасте 33 лет музыкальная карьера Криса Ри была приостановлена, когда ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. Впоследствии ему удалили части поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и часть печени.

Он также болел диабетом 1-го типа и имел проблемы с почками. В 2016 году певец перенес инсульт, хотя оправился достаточно, чтобы записать и гастролировать со своим 24-м альбомом: Road Songs for Lovers.

Через год после этого поклонники выразили свое беспокойство после того, как артист, казалось, потерял сознание во время выступления. Позже стало известно, что его состояние стабильное и он находится в больнице.

Говоря о своих болезнях в одном из интервью, Ри сказал, что он "не боялся смерти". Музыкант добавил, что использовал борьбу со здоровьем как вдохновение для возвращения к своим музыкальным корням – блюза.

"Это действительно выглядело как конец, но меня поддержала мысль о том, что я оставлю после себя альбом, о котором мои две дочери-подростки смогут сказать: "Вот чем занимался папа – не поп-музыкой, а блюзом. Вот кем он был", – сказал он.

Россияне украли хит Ри?

Советская, а затем российская музыкальная поп-рок группа "Божья коровка" стала широко известной благодаря песне "Гранитный камушек". Многим слушателям казалось, что первый гитарный проигрыш в песне повторяет тот, что можно услышать у Криса Ри в The Road To Hell. Сходство проявлялось и в аранжировке.

Из новой версии "Гранитный камушек – 25 лет спустя" (2020 год) автор Владимир Воленко убрал все музыкальные части, заимствованные у Ри.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на 81-м году жизни умер актер, поэт и драматург Николай Денисов – уроженец Киева, известный широкому зрителю по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь" и "Ищейка", а также как автор песен для звезд российской эстрады, в частности Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!