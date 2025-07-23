Раскрыта причина смерти Анастасии Добрыниной: актрисе театра Франко было всего 42 года

Украинское театральное искусство понесло тяжелую утрату – в возрасте 42 лет ушла из жизни Анастасия Добрынина, актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Причина ее смерти долгое время оставалась неизвестной, однако теперь театр официально подтвердил: артистка умерла после длительной борьбы с болезнью. Однако саму болезнь не раскрывают.

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Об этом сообщили ТСН в пресс-службе театра, отметив, что родные стремятся сохранить спокойствие и приватность в сложный период прощания. Публичной церемонии не будет – похороны пройдут в узком семейном кругу. В театре призвали с пониманием отнестись к этому решению и поблагодарили за проявления уважения и сочувствия.

"Анастасия Добрынина ушла из жизни преждевременно после продолжительной болезни. Это болезненная потеря для всего театрального коллектива, для зрителей, коллег, всех, кто знал и ценил ее талант. Прощание состоится в семейном кругу. Театр просит с пониманием отнестись к желанию близких сохранить приватность в это сложное время. Спасибо за уважение и сочувствие", – прокомментировали в театре.

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в известной театральной семье. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец Вячеслав Добрынин выступал на сцене, а мать Наталья Пономаренко работает заведующей литературной частью театра им. Франко. Воспитанная в атмосфере искусства, она с детства чувствовала особую связь с театром.

Впервые Анастасия вышла на сцену Франко еще в возрасте семи лет – в спектакле "Тевье-Тевель". Это стало началом ее жизненного пути, который был тесно связан с театром. Училась актриса в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, который закончила в 2004 году. Сразу после этого она присоединилась к основной труппе театра Франко, где работала непрерывно до последнего дня.

В творческой среде Анастасия Добрынина отличалась особой преданностью сцене. Она была требовательной к себе и всегда стремилась к совершенству. После каждого спектакля актриса обязательно давала себе оценку, однако никогда не ставила высший балл.

"Неважно, большая роль или маленькая, все равно ты выходишь на сцену, к зрителю. И в любом случае надо отработать на все 120%", – отмечала артистка.

Среди самых известных работ актрисы – баба Палажка в спектакле "Кайдашева семья", Фаншетта в "Свадьбе Фигаро", Мария в "Несравненной", Параскева Митривна в "Комедии на руинах", а также участие во многих других постановках.

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